ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

В Україні масштабна тривога: росіяни запустили "Калібри"

Чорне море, Неділя 05 жовтня 2025 03:40
UA EN RU
В Україні масштабна тривога: росіяни запустили "Калібри" Фото: росіяни запустили крилаті ракети з Чорного моря (скрін з YouTube)
Автор: Валерій Савицький

Відбувся пуск російськими військовими крилатих ракет "Калібр". В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Імовірно пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря!", - повідомили військові о 03:34.

За даними моніторингових каналів, ворог вивів у Чорне море три ракетоносії, сумарний залп становить 24 ракет типу "Калібр".

З 04:04 повітряну тривогу оголошено на всій території України.

Оновлено 04:04

Ракети летять через Херсонщину курсом на Миколаївщину курсом на місто Вознесенськ.

О 04:13 військові повідомили про рух ракети через Вознесенський район на Одещину.

О 04:19 ракети продовжують рух на Вінниччину, також ще одна група ракет через Миколаївщину.

За даними моніторингових каналів, у повітрі фіксується 7 ракет.

О 04:29 "Калібри" фіксувалися на півдні Вінницької області.

О 04:36 крилаті ракети рухалися на кордоні Вінницької та Хмельницької областей курсом на захід.

О 04:42 ракети через Хмельниччину рухалися на Тернопільську область.

О 04:47 "Калібри" рухалися повз Чортків у напрямку Коломиї.

Ракети "Калібр"

"Калібр" - сімейство крилатих ракет, створене в Дослідно-конструкторському бюро-8 (НВО "Новатор") у Росії (СРСР).

Ці ракети походять від двох проєктів: стратегічної ядерної крилатої ракети 3М10, розробленої у 1975-1984 роках із бойовим радіусом близько 2500 км, та від конкурсу протикорабельних комплексів "Альфа" (Дослідно-конструкторська робота, ДКР "Бірюза").

За даними ГУР Міноборони України, в травні 2024 року, загальний обсяг виробництва 3М-14 "Калібр" оцінювали в 270 одиниць на рік та орієнтовно 30-40 ракет на місяць.

Деякі модифікації сімейства ракет можуть переносити ядерну бойову частину.

Комбінована атака на Україну 5 жовтня

В ніч з 4 на 5 жовтня російські терористи знову масовано обстрілюють більшість областей України.

З вечора суботи, ворог запустив більше сотні ударних дронів "Шахед". На більшій території країни оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Близько 02:30 ночі в Одесі, Києві та Запоріжжі пролунали вибухи.

По Запоріжжю росіяни вдарили щонайменше 10 "Шахедами" і керованими авіабомбами (КАБами). У місті пошкоджене промислове підприємство та зафіксовані перебої з постачанням електроенергії та води.

Крім того, агресор підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, вони рухаються до пускових рубежів у районі російського міста Енгельс.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Атака дронів Ракетна атака
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим