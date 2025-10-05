В Україні масштабна тривога: росіяни запустили "Калібри"
Відбувся пуск російськими військовими крилатих ракет "Калібр". В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Імовірно пуски "Калібрів" з акваторії Чорного моря!", - повідомили військові о 03:34.
За даними моніторингових каналів, ворог вивів у Чорне море три ракетоносії, сумарний залп становить 24 ракет типу "Калібр".
З 04:04 повітряну тривогу оголошено на всій території України.
Оновлено 04:04
Ракети летять через Херсонщину курсом на Миколаївщину курсом на місто Вознесенськ.
О 04:13 військові повідомили про рух ракети через Вознесенський район на Одещину.
О 04:19 ракети продовжують рух на Вінниччину, також ще одна група ракет через Миколаївщину.
За даними моніторингових каналів, у повітрі фіксується 7 ракет.
О 04:29 "Калібри" фіксувалися на півдні Вінницької області.
О 04:36 крилаті ракети рухалися на кордоні Вінницької та Хмельницької областей курсом на захід.
О 04:42 ракети через Хмельниччину рухалися на Тернопільську область.
О 04:47 "Калібри" рухалися повз Чортків у напрямку Коломиї.
Ракети "Калібр"
"Калібр" - сімейство крилатих ракет, створене в Дослідно-конструкторському бюро-8 (НВО "Новатор") у Росії (СРСР).
Ці ракети походять від двох проєктів: стратегічної ядерної крилатої ракети 3М10, розробленої у 1975-1984 роках із бойовим радіусом близько 2500 км, та від конкурсу протикорабельних комплексів "Альфа" (Дослідно-конструкторська робота, ДКР "Бірюза").
За даними ГУР Міноборони України, в травні 2024 року, загальний обсяг виробництва 3М-14 "Калібр" оцінювали в 270 одиниць на рік та орієнтовно 30-40 ракет на місяць.
Деякі модифікації сімейства ракет можуть переносити ядерну бойову частину.
Комбінована атака на Україну 5 жовтня
В ніч з 4 на 5 жовтня російські терористи знову масовано обстрілюють більшість областей України.
З вечора суботи, ворог запустив більше сотні ударних дронів "Шахед". На більшій території країни оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Близько 02:30 ночі в Одесі, Києві та Запоріжжі пролунали вибухи.
По Запоріжжю росіяни вдарили щонайменше 10 "Шахедами" і керованими авіабомбами (КАБами). У місті пошкоджене промислове підприємство та зафіксовані перебої з постачанням електроенергії та води.
Крім того, агресор підняв у повітря стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, вони рухаються до пускових рубежів у районі російського міста Енгельс.