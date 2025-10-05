У Львові працює ППО: ворог атакує місто "Шахедами"
В ніч на 5 жовтня у Львові пролунали гучні звуки вибухів. Наразі ворог намагається атакувати місто дронами, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Льва Андрія Садового.
"У місті чути роботу ППО! Не знімайте та не публікуйте роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні о 04:26.
Напередодні Садовий писав, що в напрямку міста летить ворожий "Шахед". Окрім того, у Повітряних силах тех інформували, що ворожі дрони летять на Львів, Житомир, Тернопіль, Умань, Черкаси та Вінницю.
Також військові інформували, що більшість ворожих безпілотників прямують саме на захід України.
Де оголосили тривогу
Станом на 04:39 повітряна тривога абсолютно по всій території України.
Масований обстріл України
Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вчергове здійснюють комбіновану атаку по Україні.
Починаючи з вечора 4 жовтня, ворог запустив по нашій країні дрони, які досі літають. Під ударом були щонайменше Львів, Київ, Одеса та Запоріжжя.
Також вночі ворог вивів у Чорне море носії крилатих ракет типу "Калібр". Наразі ці ворожі цілі вже перебувають у повітряному просторі України.
Окрім того, вночі росіяни підняли у небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. Попередньо, ворог здійснив пускові маневри і вже у дуже короткий термін ці ракети з цих літаків будуть над Україною.