РФ підняла у повітря носії аеробалістичних ракет "Кинджал"
Фото: російські винищувачі МіГ-31 (wikipedia.org)
Армія Росії підняла в повітря винищувачі МіГ-31, що є носіями аеробалістичних ракет "Кинджал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Зафіксовано зліт МіГ-31К з ае "Саваслейка", - повідомили військові о 06:02.
Ракетно-дронова атака РФ по Україні
В ніч на 5 жовтня Україна перебуває під масованою ракетно-дроновою атакою Росії.
Ворог запустив у повітря більше сотні ударних дронів "Шахед".
Крім того, близько 04:30 відбулися пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Також агресор обстріляв західні області країни ракетами "Калібр".
У Запоріжжі внаслідок обстрілу виникли пожежі, пошкоджено будинки, є постраждалі та жертва.
Детально про масовану атаку - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.