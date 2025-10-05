Во Львове прогремели мощные взрывы, город атаковали ракеты "Кинжал"

Армия РФ запустила ракеты с истребителей МиГ-31 в 06:30.

Ракеты пролетели над Сумской, Киевской и Житомирской областями. Позже Воздушные силы сообщили о движении ракет в направлении Львова.

В 06:36 во Львове прогремели мощные взрывы.

Отметим, что город несколько часов находится под атакой большого количества дронов "Шахед", а также был атакован крылатыми ракетами.

Обновлено 06:52

В направлении Львова двигается еще одна группа крылатых ракет.

"Еще группа ракет на город!", - отметил Козицкий.

Также фиксируется движение группы ракет в направлении Стрыя Львовской области и Бурштына Ивано-Франковской области.

Обновлено 07:04

Воздушные силы сообщили о приближении еще одной группы ракет к Львову.

Отметим, что во Львовской области расположено крупное Бильче-Волыцко-Угерское подземное хранилище газа.

В городе Буршин на Ивано-Франковщине расположена Бурштынская теплоэлектростанция, которую россияне уже не раз атаковали крылатыми ракетами.