РФ запустила дрони в напрямку України: де загроза ударів
Російські військові атакують Україну безпілотниками "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працює ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ і Карту повітряних тривог.
Вечірня атака 4 жовтня розпочалася близько 21:00. Перші дрони рухалися через Чернігівську, а також Харківську і Полтавську області.
О 23:01 військові повідомили про рух групи БпЛА у напрямку Полтави.
Також безпілотники рухалися у Херсонській області повз Верхній Рогачик курсом на Нікополь.
За даними моніторингових каналів, на даний момент у повітряному просторі України перебувають близько 60 ударних дронів.
О 23:23 ворожі цілі рухалися на Полтавщині курсом на Кременчук, Нові Санжари, Диканьку, Полтаву, а також на Чернігівщині на Чернігів, Ніжин і Семенівку.
Оновлено 00:00
Російські "Шахеди" рухаються на Дніпропетровщині курсом на Дніпро, Кривий Ріг і Кам'янське.
За даними моніторингових пабліків, у повітряному просторі України перебувають близько 90 російських ударних дронів.
БпЛА рухаються в напрямку Київської, Полтавської та Кіровоградської областей.
Станом на 23:59 карта повітряних тривог України виглядала так:
Повітряні удари росіян
Російські воєнні терористи продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру України. Найбільші удари останніми днями зафіксовані у Чернігівській та Сумській областях.
Вдень 4 жовтня агресор умисно атакував дронами пасажирський потяг Шостка-Київ. Є постраждалі серед пасажирів, серед яких - діти, також загинув 71-річний чоловік.
Після обстрілу Шостка та Шосткинська громада залишилися без електроенергії, газу та води. А "Укрзалізниця" скасувала рейси низки поїздів.
Минулої ночі агресор четвертий день поспіль атакував об'єкти енергетики в Чернігівській області. Близько 50 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.