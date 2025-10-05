ua en ru
Нд, 05 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росія атакує Україну крилатими ракетами з літаків Ту-95

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 05:53
UA EN RU
Росія атакує Україну крилатими ракетами з літаків Ту-95 Фото: Україна під ракетною атакою Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія РФ атакує Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Група крилатих ракет через Чернігівщину у напрямку Ніжина", - написали військові о 05:45.

Оновлено 05:52

Групи крилатих ракет рухаються:

  • повз Прилуки у напрямку Київської області;
  • з Херсонської на Миколаївську область.

О 05:57 декілька груп ракет рухалися вбік Золотоноші (Черкащина).

Також фіксується входження нових груп ракет через Охтирку в напрямку Полтавщини.

За даними моніторингових пабліків, у повітряному просторі України близько 20 ракет. Постійно заходять нові.

Оновлено 06:03

Крилаті ракети біля Золотоноші/Канева, курс західний.

Станом на 06:06 крилаті ракети рухалися

  • декілька груп на Полтавщині повз Гадяч;
  • на Чернігівщині в районі Прилук;
  • через південь Київщини у напрямку Вінниччини.

Станом на 06:20 ракети рухалися:

  • з Вінниччини в напрямку Старокостянтинова;
  • нові групи крилатих ракет через Чернігівщину;
  • повз Ніжин.

Україна під масованим обстрілом Росії

В ніч на 5 жовтня російські військові запустили в напрямку України дрони і крилаті ракети типу "Калібр" і Х-101 зі стратегічної авіації.

З вечора 4 жовтня ворог запустив по Україні десятки ударних безпілотників.

За кілька годин країна була атакована ракетами типу "Калібр" з Чорного моря.

Також РФ випустила ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Детально про наслідки масштабного комбінованого удару, читайте в матеріалі "КАБи, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар РФ по Україні".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Ракетна атака
Новини
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
"Безрозсудне варварство". У ЄС зробили заяву після шокуючих сцен із Шостки
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим