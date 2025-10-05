Росія атакує Україну крилатими ракетами з літаків Ту-95
Армія РФ атакує Україну крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Група крилатих ракет через Чернігівщину у напрямку Ніжина", - написали військові о 05:45.
Оновлено 05:52
Групи крилатих ракет рухаються:
- повз Прилуки у напрямку Київської області;
- з Херсонської на Миколаївську область.
О 05:57 декілька груп ракет рухалися вбік Золотоноші (Черкащина).
Також фіксується входження нових груп ракет через Охтирку в напрямку Полтавщини.
За даними моніторингових пабліків, у повітряному просторі України близько 20 ракет. Постійно заходять нові.
Оновлено 06:03
Крилаті ракети біля Золотоноші/Канева, курс західний.
Станом на 06:06 крилаті ракети рухалися
- декілька груп на Полтавщині повз Гадяч;
- на Чернігівщині в районі Прилук;
- через південь Київщини у напрямку Вінниччини.
Станом на 06:20 ракети рухалися:
- з Вінниччини в напрямку Старокостянтинова;
- нові групи крилатих ракет через Чернігівщину;
- повз Ніжин.
Україна під масованим обстрілом Росії
В ніч на 5 жовтня російські військові запустили в напрямку України дрони і крилаті ракети типу "Калібр" і Х-101 зі стратегічної авіації.
З вечора 4 жовтня ворог запустив по Україні десятки ударних безпілотників.
За кілька годин країна була атакована ракетами типу "Калібр" з Чорного моря.
Також РФ випустила ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
Детально про наслідки масштабного комбінованого удару, читайте в матеріалі "КАБи, "Шахеди" та крилаті ракети: головне про масований удар РФ по Україні".