У Львові після потужного вибуху палає автобус: містяни скаржаться на стрибки напруги

Ввечері в понеділок, 16 березня, у Львові пролунав вибух. Після цього на одній зі стоянок міста спалахнув автобус.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міського голови Андрія Садового.

"За попередньою інформацією, на одній зі стоянок загорівся автобус. Це не громадський транспорт. Попередньо постраждалих немає", - розповів він.

Садовий додав, що деталі з'ясовуються. Водночас в соцмережах повідомляється про стрибки напруги.

Обстріл України 16 березня

Нагадаємо, сьогодні уночі та вранці Росія влаштувала нову повітряну атаку на Україну: ворог застосував 211 засобів повітряного нападу. Сили ППО знешкодили 194 цілі.

Зокрема, під ударами ворожих дронів перебувало Запоріжжя. У місті є постраждалі - це 18-річний хлопець та дві жінки 48 і 81 років.

Крім того, російські окупанти масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Як повідомили в ОВА, сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.