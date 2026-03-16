Во Львове после мощного взрыва пылает автобус: горожане жалуются на скачки напряжения

22:23 16.03.2026 Пн
По состоянию на сейчас предварительно пострадавших нет
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: после взрыва на одной из стоянок загорелся автобус (Getty Images)

Вечером в понедельник, 16 марта, во Львове прогремел взрыв. После этого на одной из стоянок города вспыхнул автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского головы Андрея Садового.

"По предварительной информации, на одной из стоянок загорелся автобус. Это не общественный транспорт. Предварительно пострадавших нет", - рассказал он.

Садовый добавил, что детали выясняются. В то же время в соцсетях сообщается о скачках напряжения.

Обстрел Украины 16 марта

Напомним, сегодня ночью и утром Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 211 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 194 цели.

В частности, под ударами вражеских дронов находилось Запорожье. В городе есть пострадавшие - это 18-летний парень и две женщины 48 и 81 лет.

Кроме того, российские оккупанты массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Как сообщили в ОВА, силы ПВО сбили большинство вражеских целей, однако зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Отметим, российские "Шахеды" прилетали ночью и утром и по Харькову. Зафиксировано два удара по Шевченковскому и Киевскому районам. Есть один пострадавший, повреждена транспортная инфраструктура.

Утром взрывы раздавались и в Киеве, где работала ПВО. Атака на столицу продолжалась полтора часа - обломки дрона упали в центре и еще двух районах Киева, пострадавших нет.

Скачок цен на АЗС: штраф может достичь 10%, АМКУ проверяет сговор
