Запоріжжя здригнулося від вибухів: у вогні приватні будинки, є поранені (фото)

Пізнього вечора 15 березня Запоріжжя знову опинилося під вогнем російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Так, російські війська завдали чергового удару по житлових кварталах Запоріжжя. Унаслідок ворожого обстрілу в одному з районів міста спалахнули приватні оселі.

У ЗОВА вже показали перші кадри наслідків: розбиті вікна, знищене майно та відчай людей, які за лічені хвилини втратили дах над головою. Дійсно, на оприлюднених фото видно, що від деяких будинків залишилися лише обвуглені стіни.

За повідомленнями Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА), вибухова хвиля та прямі влучання призвели до того, що деякі будівлі зруйновані вщент.

На місцях "прильотів" негайно розпочали роботу підрозділи ДСНС. Рятувальники в екстремальних умовах ліквідовують займання, намагаючись не допустити перекидання вогню на сусідні домоволодіння.

Також очільник ЗОВА Іван Федоров повідомив перші деталі про поранених. Спочатку повідомлялось про жінку, якій медики надали допомогу на місці та госпіталізували.

Однак згодом стало відомо і про інших постраждалих.



"Поранень дістали 18-річний чоловік та жінки 48 і 81 років. Всім надають необхідну медичну допомогу", - написав Федоров.

Зауважимо, що наслідки обстрілу фіксують не лише рятувальники, а й правоохоронці, які документують черговий воєнний злочин РФ.