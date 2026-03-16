Нетипова атака. РФ з ночі запустила понад 200 дронів: скільки збила ППО

У ніч на 16 березня російські окупанти випустили по Україні понад 200 дронів із різних напрямків. Безпілотники ворог продовжив запускати й уранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За словами військових, у ніч 16 березня (з 18:00 15 березня) та протягом сьогоднішнього ранку противник атакував 211 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів.

Запуски здійснювалися з Орла, Курська, Брянська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська (РФ), а також із Гвардійського у тимчасово окупованому Криму.

Як наголосили у Повітряних силах, особливість цієї атаки - нетиповий ранковий удар по Київщині.

"Основні напрямки удару - Одеська, Запорізька та Київська області", - додали у ПС.

Повітряний напад відбивали:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби;

підрозділи безпілотних систем;

мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 11:00 протиповітряна оборона збила або подавила 194 ворожі безпілотники. Зафіксовано 16 влучань ударних дронів на 10 локаціях, уламки збитих дронів впали ще на 11 локаціях.

"Атака триває, у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ.