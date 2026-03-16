У Києві лунають вибухи, місто під атакою дронів

08:56 16.03.2026 Пн
У столиці працює ППО
Фото: у Києві лунають вибухи, місто під атакою дронів (Getty Images)

Зранку, 16 березня, у повітряному просторі Києва зафіксували російські безпілотники. По ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову КМВА Тимура Ткаченка у та мера столиці Віталія Кличка у Telegram.

Читайте також: Запоріжжя здригнулося від вибухів: у вогні приватні будинки, є поранені (фото)

Повітряну тривогу у Києві оголосили о 08:28 через загрозу ворожих безпілотників.

Глава КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що поблизу столиці зафіксовано російські БпЛА та закликав жителів міста залишатися в укриттях.

"Поблизу столиці ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях до відбою", - зазначив він.

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що в Оболонському районі столиці працюють сили протиповітряної оборони.

"На Оболоні працюють сили ППО", - повідомив мер.

Де оголосили тривогу

Станом на 09:10 16 березня 2026 року повітряна тривога оголошена у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській і Запорізькій областях. Тривога також лунає в окремих районах Одеської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Сумської областей.

У Києві лунають вибухи, місто під атакою дронівОновлено о 09:15

Як проінформував мер Києва, у самому центрі столиці впали уламки безпілотника. За його словами, пожежі та постраждалих немає.

Ворожа атака на місто триває, тож містян закликають не залишати укриттів до відбою повітряної тривоги.

Україна не вимагає вступу до Євросоюзу "авансом", - віце-прем'єр Качка
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою