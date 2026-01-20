Лукашенко прийняв пропозицію Трампа щодо Ради миру та згадав Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагентство БелТА .

"Щойно підписав документ. Підписав відповідне звернення, як вони і просили, до Сполучених Штатів, що ми готові прийняти їхню пропозицію - стати засновниками цієї Ради", - сказав Лукашенко.

Самопроголошений білоруський лідер наголосив, що його країна "якщо і допоможе Газі, то не дуже", а також згадав Україну.

"Але мене приваблює те, що, можливо, ця Рада миру, її якісь дії, можливості поширяться на інші частини планети. Перш за все, можливо, ми по Україні щось допоможемо, обговоримо якось і просунемо мир, зможемо наблизити, вплинути на українське керівництво. Ось це мене найбільше приваблює", - заявив він.