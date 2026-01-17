У Трампа планують створити Раду миру для України за зразком Гази, - FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює створення "Ради миру" за зразком Сектора Гази, яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як відомо, "Рада миру" - це частина мирного плану для Сектору Газа, узгодженого за посередництва Трампа. Цей орган, головою якого має стати сам Трамп, має координувати управління палестинським анклавом у майбутньому.

Як сказав FT український високопосадовець, який бере участь у переговорах зі США, створення "Ради миру" для України (її також має очолювати американський президент) - "важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну".

Співрозмовник видання сказав, що до ради мають увійти представники України, Європи, НАТО та Росії, і її завдання - гарантувати виконання майбутнього мирного плану та стежити за його дотриманням.

Відомо також, що США розглядають Раду миру, яка б займалась Венесуелою. Пропозиції щодо рад представлять на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відбудеться наступного тижня.