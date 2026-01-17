ua en ru
Сб, 17 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

У Трампа планують створити Раду миру для України за зразком Гази, - FT

Субота 17 січня 2026 02:50
UA EN RU
У Трампа планують створити Раду миру для України за зразком Гази, - FT Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює створення "Ради миру" за зразком Сектора Гази, яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Як відомо, "Рада миру" - це частина мирного плану для Сектору Газа, узгодженого за посередництва Трампа. Цей орган, головою якого має стати сам Трамп, має координувати управління палестинським анклавом у майбутньому.

Як сказав FT український високопосадовець, який бере участь у переговорах зі США, створення "Ради миру" для України (її також має очолювати американський президент) - "важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну".

Співрозмовник видання сказав, що до ради мають увійти представники України, Європи, НАТО та Росії, і її завдання - гарантувати виконання майбутнього мирного плану та стежити за його дотриманням.

Відомо також, що США розглядають Раду миру, яка б займалась Венесуелою. Пропозиції щодо рад представлять на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відбудеться наступного тижня.

На якому етапі мирне врегулювання війни в Україні

США та Україна продовжують діалог щодо мирної угоди з РФ, сьогодні сторони почнуть новий раунд переговорів у Маямі. За словами президента Володимира Зеленського, наразі мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки для України - на всі сто.

Однак сторони досі не дійшли згоди щодо ключового питання - територіальних поступок агресору. Вашингтон наполягає на тому, щоб віддати Донбас Москві, однак Україна категорично проти цього.

РФ також стоїть на своєму щодо українських територій і не планує поступатись. На переговорах у Москві з американською делегацією на початку грудня сторони компромісу сторони так і не дійшли, про що заявили в Кремлі, хоча і сказали про конструктив у переговорах.

Нещодавно спецпосланця глави Кремля Кирила Дмітрієва бачили у Парижі, він ніби-то відвідував посольство США. Це було після зібрання "коаліції охочих" у французькій столиці, яка теж займається Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Війна в Україні
Новини
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Росія готується до нових масованих ударів по Україні, - Зеленський
Аналітика
Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу
Роман Коткореспондент РБК-Україна Треба позбутись ілюзій, що з Путіним можна домовитись – Олександр Мережко, Слуга народу