У Трампа планують створити Раду миру для України за зразком Гази, - FT
Адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює створення "Ради миру" за зразком Сектора Гази, яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди про припинення війни в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Як відомо, "Рада миру" - це частина мирного плану для Сектору Газа, узгодженого за посередництва Трампа. Цей орган, головою якого має стати сам Трамп, має координувати управління палестинським анклавом у майбутньому.
Як сказав FT український високопосадовець, який бере участь у переговорах зі США, створення "Ради миру" для України (її також має очолювати американський президент) - "важлива частина пропозицій, покликаних закінчити російську війну".
Співрозмовник видання сказав, що до ради мають увійти представники України, Європи, НАТО та Росії, і її завдання - гарантувати виконання майбутнього мирного плану та стежити за його дотриманням.
Відомо також, що США розглядають Раду миру, яка б займалась Венесуелою. Пропозиції щодо рад представлять на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, який відбудеться наступного тижня.
На якому етапі мирне врегулювання війни в Україні
США та Україна продовжують діалог щодо мирної угоди з РФ, сьогодні сторони почнуть новий раунд переговорів у Маямі. За словами президента Володимира Зеленського, наразі мирний план готовий на 90%, а гарантії безпеки для України - на всі сто.
Однак сторони досі не дійшли згоди щодо ключового питання - територіальних поступок агресору. Вашингтон наполягає на тому, щоб віддати Донбас Москві, однак Україна категорично проти цього.
РФ також стоїть на своєму щодо українських територій і не планує поступатись. На переговорах у Москві з американською делегацією на початку грудня сторони компромісу сторони так і не дійшли, про що заявили в Кремлі, хоча і сказали про конструктив у переговорах.
Нещодавно спецпосланця глави Кремля Кирила Дмітрієва бачили у Парижі, він ніби-то відвідував посольство США. Це було після зібрання "коаліції охочих" у французькій столиці, яка теж займається Україною.