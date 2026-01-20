ua en ru
Лукашенко принял предложение Трампа по Совету мира и упомянул Украину

Беларусь, Вторник 20 января 2026 19:02
UA EN RU
Лукашенко принял предложение Трампа по Совету мира и упомянул Украину Фото: белорусский диктатор Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал документ о присоединении страны к Совету мира президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информагентство БелТА.

"Только что подписал документ. Подписал соответствующее обращение, как они и просили, к Соединенным Штатам, что мы готовы принять их предложение - стать учредителями этого Совета", - сказал Лукашенко.

Самопровозглашенный белорусский лидер подчеркнул, что его страна "если и поможет Газе, то не очень", а также упомянул Украину.

"Но меня привлекает то, что, возможно, этот Совет мира, его какие-то действия, возможности распространятся на другие части планеты. Прежде всего, возможно, мы по Украине что-то поможем, обсудим как-то и продвинем мир, сможем приблизить, повлиять на украинское руководство. Вот это меня больше всего привлекает", - заявил он.

Совет мира Трампа

Напомним, 15 января Трамп объявил о создании Совета мира для контроля над послевоенным управлением Сектором Газы. Членство в нем рассчитано на три года, однако страны, которые внесут более 1 млрд долларов наличными в течение первого года, смогут занимать свои места бессрочно.

Трамп направил официальные приглашения лидерам стран мира относительно участия в работе Совета мира по Сектору Газа. Среди них - 49 стран и Европейская комиссия. Он хочет, чтобы церемония подписания состоялась в Давосе в четверг, 22 января, несмотря на призывы некоторых из приглашенных пересмотреть условия работы комиссии.

Также администрация Трампа рассматривает возможность создания Совета мира для Украины, который будет функционировать по образцу аналогичного органа для Сектора Газы.

В воскресенье, 18 января, венгерский премьер Виктор Орбан сообщил о приглашении Дональда Трампа включить Венгрию в работу нового Совета мира.

Вчера, 19 января, в РФ сообщили, что Соединенные Штаты пригласили российского диктатора Владимира Путина войти в состав Совета мира по Газе.

В тот же день стало известно, что Трамп пригласил войти в Совет мира по вопросам Газы и самопровозглашенного белорусского лидера Александра Лукашенко.

Сегодня, 20 января, стало известно, что Норвегия не присоединится к Совету мира Трампа, поскольку эта инициатива не соответствует принципам ООН.

Александр Лукашенко Беларусь Дональд Трамп
