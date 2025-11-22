Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України, вони сьогодні повернуться на батьківщину.

Про це заявила речниця білоруського диктатора Наталія Ейсмонт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Белта ".

"У розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і Олександром Лукашенком на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в суміжній державі, президент помилував 31 громадянина України", - заявила Ейсмонт.

Вона також зазначила, що раніше помилувані українці вчинили кримінальні злочини на території Білорусі.

"Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їхній українській стороні", - додала прес-секретар.

Також були помиловані два католицькі священики. Повідомляється, що їх звільнення відбулося "на прохання папи римського Лева XIV".