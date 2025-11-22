Лукашенко помилував 31 українця, вони повертаються на батьківщину
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 31 громадянина України, вони сьогодні повернуться на батьківщину.
Про це заявила речниця білоруського диктатора Наталія Ейсмонт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
"У розвиток досягнутих домовленостей між президентом США Дональдом Трампом і Олександром Лукашенком на прохання української сторони з метою створення умов для врегулювання збройного конфлікту в суміжній державі, президент помилував 31 громадянина України", - заявила Ейсмонт.
Вона також зазначила, що раніше помилувані українці вчинили кримінальні злочини на території Білорусі.
"Буквально зараз, у ці хвилини, відбувається передача їхній українській стороні", - додала прес-секретар.
Також були помиловані два католицькі священики. Повідомляється, що їх звільнення відбулося "на прохання папи римського Лева XIV".
Що передувало
Нагадаємо, у червні цього року Білорусь на прохання Трампа звільнила 14 ув'язнених. Серед них був білоруський опозиціонер Сергій Тихоновський.
Також 11 вересня президент Литви Гітанас Науседа розповів, що в Білорусі звільнили ще одразу 52 ув'язнених. Паралельно у ЗМІ була інформація, що США найближчим часом знімуть санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", що і сталося цього тижня - 4 листопада.
Також варто зазначити, що в серпні між Трампом і Лукашенком відбулася телефонна розмова. Вони обговорювали тоді питання звільнення політичних в'язнів і не тільки. Це сталося напередодні саміту лідерів США і РФ в Анкориджі.
Наприкінці вересня спецпредставник Трампа Кіт Келлог пояснив, що переговори США з Білоруссю мали передусім забезпечити канали зв'язку з російським диктатором Володимиром Путіним.