Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину

Белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, они сегодня вернутся на родину.

Об этом заявила пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белта ".

"В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, президент помиловал 31 гражданина Украины", - заявила Эйсмонт.

Она также отметила, что ранее помилованные украинцы совершили уголовные преступления на территории Беларуси.

"Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне", - добавила пресс-секретарь.

Также были помилованы два католических священника. Сообщается, что их освобождение состоялось "по просьбе папы римского Льва XIV".