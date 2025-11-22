ua en ru
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину

Суббота 22 ноября 2025 11:44
UA EN RU
Лукашенко помиловал 31 украинца, они возвращаются на родину Фото: Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Белорусский диктатор Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины, они сегодня вернутся на родину.

Об этом заявила пресс-секретарь белорусского диктатора Наталья Эйсмонт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Белта".

"В развитие достигнутых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и Александром Лукашенко по просьбе украинской стороны с целью создания условий для урегулирования вооруженного конфликта в сопредельном государстве, президент помиловал 31 гражданина Украины", - заявила Эйсмонт.

Она также отметила, что ранее помилованные украинцы совершили уголовные преступления на территории Беларуси.

"Буквально сейчас, в эти минуты, происходит передача их украинской стороне", - добавила пресс-секретарь.

Также были помилованы два католических священника. Сообщается, что их освобождение состоялось "по просьбе папы римского Льва XIV".

Что предшествовало

Напомним, в июне этого года Беларусь по просьбе Трампа освободила 14 заключенных. Среди них был белорусский оппозиционер Сергей Тихоновский.

Также 11 сентября президент Литвы Гитанас Науседа рассказал, что в Беларуси освободили еще сразу 52 заключенных. Параллельно в СМИ была информация, что США в ближайшее время снимут санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", что и произошло на этой неделе - 4 ноября.

Также стоит отметить, что в августе между Трампом и Лукашенко состоялся телефонный разговор. Они обсуждали тогда вопрос освобождения политических заключенных и не только. Это произошло накануне саммита лидеров США и РФ в Анкоридже.

В конце сентября спецпредставитель Трампа Кит Келлог объяснил, что переговоры США с Беларусью должны были в первую очередь обеспечить каналы связи с российским диктатором Владимиром Путиным.

