Трамп перед самітом з Путіним поговорив із Лукашенком: про що домовлялися

П'ятниця 15 серпня 2025 17:20
UA EN RU
Трамп перед самітом з Путіним поговорив із Лукашенком: про що домовлялися Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Обговорили звільнення політичних в'язнів й не тільки.

Як передає РБК-Україна, про це Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Я мав чудову розмову з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Мета дзвінка полягала в тому, щоб подякувати йому за звільнення 16 в'язнів. Ми також обговорюємо звільнення ще 1300 в'язнів", - повідомив Трамп.

Він назвав розмову з Лукашенком "дуже вдалою".

"Ми обговорили багато тем, зокрема візит президента Путіна до Аляски. Я з нетерпінням чекаю на зустріч з президентом Лукашенком у майбутньому", - додав президент США.

Звільнення політв'язнів в Білорусі

Нагадаємо, 21 червня за сприяння США було звільнено низку білоруських опозиціонерів.

За даними ЗМІ, звільнення стало можливим завдяки візиту до Мінська спецпредставника американського президента Дональда Трампа Кіта Келлога.

Відомо, що Келлог провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком.

Заступник Келлога Джон Коул заявив, що Білорусь звільнила 14 ув'язнених на прохання Трампа. Серед них був й американець.

Олександр Лукашенко Сполучені Штати Америки Білорусь Дональд Трамп
