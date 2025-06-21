Келлог переконав Лукашенка? Тихановський та інші політв'язні вийшли на свободу

У суботу, 21 червня, білоруський опозиціонер Сергій Тихановський та інші політв'язні вийшли на свободу після в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Наша Ніва ".

За даними ЗМІ, звільнення стало можливим завдяки візиту до Мінська спецпредставника Трампа Кіта Келлога. Відомо, що він провів зустріч із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Заступник Келлога Джон Коул розповів, що Білорусь на прохання Трампа звільнила 14 ув'язнених.

"Завдяки сильному керівництву президента Трампа сьогодні було звільнено 14 ув'язнених із Білорусі. Спасибі уряду Литви за співпрацю і допомогу - вони залишаються справжніми друзями і союзниками", - написав Коул у соцмережі Х.

Крім Тихановського, серед цих 14 людей журналіст "Радіо свобода" Ігор Карней. Усіх їх привезли до Вільнюса.

Де Тихановський і що про нього відомо

Як повідомляється, опозиціонер уже покинув Білорусь. У соцмережах поширювалися кадри, як його зустрічали, коли він вийшов з автобуса.

Зазначимо, що Сергію Тихановському 46 років. Він народився в Горках, виріс у Гомелі, де закінчив філологічний факультет місцевого університету.

Потім зайнявся бізнесом. Організовував концерти, відкривав нічні клуби в Мозирі та Гомелі, володів мережею салонів стільникового зв'язку і відеостудією, яка знімала рекламу для популярних брендів.

У 2019 році Тихановський створив канал "Страна для жизни", щоб, як він сам говорив, боротися зі свавіллям чиновників. Менш ніж за рік канал став одним із найпопулярніших на білоруському YouTube.

Як відомо, блогер активно їздив регіонами, зустрічався з підписниками і місцевими жителями, брав у них інтерв'ю. Люди розповідали Тихановському про свої проблеми, часто критикуючи чиновників і владу.

Незабаром він став однією з ключових фігур подій 2020 року. Зокрема, Тихановський вирішив балотуватися на посаду президента, але був заарештований напередодні початку кампанії, через що не зміг подати документи.

Зокрема, 29 травня 2020 року на законному передвиборчому пікеті в Гродно, Тихановського затримали після провокації з боку силовиків.

Через два місяці Лукашенко публічно заявив, що Тихановського затримали за його наказом. Так званий президент звинуватив блогера у спробі організувати Майдан у Білорусі.

У підсумку кандидатом стала його дружина Світлана Тихановська, а Сергій після арешту долучився до кампанії як керівник її штабу і довірена особа. Пікети на підтримку Тихановської збирали величезну кількість людей по всій країні.

Видання нагадує, що "влада" Білорусі суворо покарала Тихановського за його спроби мобілізувати простих людей на політичну діяльність. Його судили в закритому режимі в Гомельському СІЗО. У грудні 2021 року його засудили до 18 років колонії суворого режиму за чотирма політичними статтями

Пізніше до строку покарання йому додали ще півтора року за нібито злісну непокору адміністрації колонії. Сергій категорично відмовився визнавати провину.

Тихановського тримали в повній ізоляції від світу. Понад два роки про нього не було жодної інформації.

Коли політв'язня звільнили сьогодні за кордоном, на нього чекали син Карней і донька Агнія, а також дружина Світлана Тихановська.

Ще одне звільнення

Окрім Тихановського, Лукашенко звільнив політв'язня Ігоря Карнея. Він здобув популярність як журналіст "Радіо свобода".

Відомо, що Карней народився 15 лютого 1967 року в Мінську. Він закінчив факультет журналістики Білоруського державного університету. Працював у низці білоруських і зарубіжних ЗМІ.

Висвітлював теми політики, порушення прав людини, а також роботу правоохоронних органів. Відомий як есеїст, автор текстів про культурну та історичну спадщину Білорусі, тревел-блогер.

Після визнання "Радіо Свабода" "екстремістською організацією", Карней припинив співпрацю з виданням, але залишився в Білорусі.

17 липня 2023 року його заарештували. Журналісту висунули обвинувачення в "участі в екстремістській організації". Імовірно, формальним приводом для переслідування стали фотографії, зроблені на похороні художника Олеся Пушкіна і згодом опубліковані в незалежних ЗМІ.