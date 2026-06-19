Лукашенко має тиждень: Зеленський висунув жорсткий ультиматум Білорусі

Президент України прокоментував вибачення Лукашенка і зауважив, що "ніхто не ображається просто на слова".

"Слова особисті. Якщо образа моєї країни, будемо ображатися і не забудемо. А якщо це особисті якісь речі... вибачився і слава Богу, скажімо так", - сказав глава держави.

Водночас Зеленський нагадав, що, коли почалась повномасштабна війна, велика кількість ракет летіла з Білорусі. Він додав, що тоді Лукашенко дзвонив із вибаченнями і казав, що не контролював це.

"Зараз Росія буде продовжувати його підштовхувати в цю війну. Зараз він розуміє, що Україна буде відповідати. Не треба зайві слова", - зауважив глава держави.

Фото: Зеленський зробив заяву щодо техніки в Білорусі (інфографіка РБК-Україна)

Він наголосив, що на вишках у Білорусі є ретранслятори, на білоруській території вздовж двох областей, прикордонних з Україною, знаходиться техніка, яка коригує вогонь по українському населенню.

"Для чого слова, що він не хоче бути війні? Хай зніме цю техніку. Хай вимкне цю техніку. Я думаю, що йому тижня буде достатньо цього зробити. Тому що зараз кожного дня через це гинуть наші цивільні люди, поранені діти. Якщо він це не зробить, зробимо ми", - підкреслив Зеленський.

Президент також висловився і про нафтопереробну промисловість. Він наголосив, що Україна робить все, щоб РФ не мала можливості продавати нафту і давати пальне своїй армії.

"Він сьогодні головний постачальник чи один з головних постачальників для російської армії. Саме Лукашенко, саме Білорусь. Можна це зупинити? Я впевнений, що це в його силах. І це саме він контролює", - заявив глава держави.

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Кремль опрацьовує кілька варіантів подальшої ескалації війни, серед яких розглядається і можливе використання території Білорусі.

У ДПСУ зазначили, що весь 1085-кілометровий українсько-білоруський кордон перебуває під постійним контролем, а роботи з його укріплення тривають.