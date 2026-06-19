У Лукашенко есть неделя: Зеленский выдвинул жесткий ультиматум Беларуси

Президент Украины прокомментировал извинения Лукашенко и отметил, что "никто не обижается просто на слова".

"Слова личные. Если оскорбление моей страны, будем обижаться и не забудем. А если это личные какие-то вещи... извинися и слава Богу, скажем так", - сказал глава государства.

В то же время Зеленский напомнил, что, когда началась полномасштабная война, большое количество ракет летело из Беларуси. Он добавил, что тогда Лукашенко звонил с извинениями и говорил, что не контролировал это.

"Сейчас Россия будет продолжать его подталкивать в эту войну. Сейчас он понимает, что Украина будет отвечать. Не надо лишние слова", - отметил глава государства.

Фото: Зеленский сделал заявление о технике в Беларуси (инфографика РБК-Украина)

Он подчеркнул, что на вышках в Беларуси есть ретрансляторы, а на белорусской территории вдоль двух граничащих с Украиной областей находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению.

"Зачем слова о том, что он не хочет войны? Пусть уберет эту технику. Пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему хватит недели, чтобы это сделать. Потому что сейчас каждый день из-за этого гибнут наши мирные жители, ранены дети. Если он этого не сделает, сделаем мы", - подчеркнул Зеленский.

Президент также высказался и о нефтеперерабатывающей промышленности. Он подчеркнул, что Украина делает все, чтобы у РФ не было возможности продавать нефть и давать горючее своей армии.

"Он сегодня главный поставщик или один из главных поставщиков для российской армии. Именно Лукашенко, именно Белорусь. Можно это остановить? Я уверен, что это в его силах. И это именно он контролирует", - заявил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Кремль прорабатывает несколько вариантов дальнейшей эскалации войны, среди которых рассматривается и возможное использование территории Беларуси.

В ГПСУ отметили, что вся 1085-километровая украинско-белорусская граница находится под постоянным контролем, а работы по ее укреплению продолжаются.