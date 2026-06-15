"Не треба провокувати мене": Лукашенко попросив вибачення у Зеленського

Лукашенко в інтерв'ю вибачився за різкі слова на адресу Зеленського і водночас порадив українському президенту "заспокоїтися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА . Заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю телеканалу "Аль-Арабія".

Чому виникли різкі слова

На питання про різкі висловлювання на адресу Зеленського та їх сумісність із нещодавньою пропозицією про зустріч Лукашенко відповів: його слова були реакцією на погрози з боку українського президента - про 500 цілей у Білорусі та плани завдати удару ракетами й дронами.

"Я мовчав. Навіть усі дивувалися, що я мовчав. Я розумів: людина знаходиться під таким тиском, молода, недосвідчена, не військова. Але коли мені почали погрожувати - я був змушений відповісти", - сказав він.

Вибачення з застереженням

Лукашенко визнав, що міг перегнути палицю, але без каяття.

"Якщо Володимир Олександрович образився - вибачаюся перед ним за ці слова. Може, і не треба було їх говорити, враховуючи, що він все-таки воює", - сказав він. Однак відразу додав народну мудрість: "Як співають, так і відспівують".

Порада "заспокоїтися"

Лукашенко зазначив, що Зеленський має добре розуміти: воєнних дій з боку Білорусі чекати не варто. Тому різкі заяви на адресу Мінська зайві.

"Йому треба заспокоїтися і прийняти це як належне. Не треба провокувати мене, провокувати білорусів. У Білорусі дуже багато людей, які хочуть миру - так само, як він і українці", - резюмував він.

Також Лукашенко нагадав, що ще у 2022 році пропонував Зеленському шляхи до миру.

"Якби він мене тоді послухав - сьогодні б не було розмов про те, де зупинитися", - додав він.