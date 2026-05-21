Лукашенко готов приехать в Украину: у Зеленского жестко ему ответили

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил об "открытости" к разговору с украинским президентом Владимиром Зеленским. Он даже готов приехать в Украину. Но на Банковой к таким заявлениям относятся с прохладой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на белорусское агентство "Белта" и заявление советника президента Украины Дмитрия Литвина.

Белорусский диктатор отреагировал на заявления Зеленского о том, что Россия хочет втянуть Беларусь в войну против Украины. Лукашенко утверждает, что это может произойти только в случае нападения на Беларусь. И тогда, по его словам, Беларусь будет вместе с РФ защищать "родину от Бреста до Владивостока".

"Поэтому если и будем мы втянуты в войну, в том числе если это будет против Украины, только в одном случае - если они совершат против нас агрессию. Мы втягиваться в войну в Украине не собираемся. В этом нет никакой необходимости. Ни гражданской, ни военной", - сказал он.

Лукашенко также заявил, что открыт к разговору с Зеленским. В частности, чтобы обсудить "проблемы белорусско-украинских отношений".

"В любой точке - Украины, Беларуси - я готов с ним встретиться и обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. И, возможно, поговорить о перспективах. Почему-то с американцами, немцами, поляками, литовцами и латышами у нас есть о чем разговаривать, а с Украиной не о чем", - заявил диктатор.

Как реагирует Офис президента Украины

В ответ на вопрос РБК-Украина советник украинского президента Дмитрий Литвин жестко ответил на заявления Лукашенко. Как подчеркнул Литвин, заявления Лукашенко ничего не значат еще с 2022 года, когда Беларусь стала плацдармом для агрессии РФ.

"Поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум откуда на него "готовилось нападение". О чем тут говорить", - сказал он РБК-Украина.

Кроме того, Литвин рассказал, что Зеленский сегодня был в Славутиче, вблизи границы с Беларусью, и общался с общинами по вопросам безопасности.