Навіщо Путіну ядерні навчання з Білоруссю: у ЦПД назвали три цілі Кремля

16:45 19.05.2026 Вт
2 хв
Кремль хоче використовувати Білорусь у своїх цілях
aimg Іван Носальський aimg Уляна Безпалько
Фото: російський диктатор Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Росія тримає під своїм контролем білоруську армію. Спільні ядерні навчання Кремль може використати насамперед для того, щоб залякати Євросоюз.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Агресор зображує жертву

Коваленко звернув увагу, що інформаційно РФ використовує ядерну зброю як потенційну зброю нападу.

"Водночас, РФ перекручує реальність так, що ніби це вимушена дія захисту. Вони пробують перетворити себе з агресора на жертву, і так у всьому", - додав він.

Росія контролює армію Білорусі

Також, за його словами, за допомогою ядерних навчань російський диктатор Володимир Путін фактично демонструє, що Білорусь - це його земля, навіть незважаючи на всі спроби самопроголошеного президента Олександра Лукашенка "гратися в багатовекторність" у контексті своєї зовнішньої політики.

Коваленко зазначив, що РФ повністю контролює білоруську армію через "своїх" людей. Зокрема, міністр оборони РБ Віктор Хренін - повністю російська людина, яка закінчила Уссурійське суворовське військове училище і Омське вище загальновійськове командне училище імені Фрунзе.

Зі свого боку секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович є випускником Московського вищого загальновійськового командного училища. Він - друг начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова і помічника глави Кремля Миколи Патрушева.

У чому мета ядерних навчань

Коваленко звернув увагу, що в рамках ядерних навчань Кремль фактично використовує армію Білорусі для гібридної операції із залякування країн ЄС ядерним ударом.

Цілі такої операції, на думку керівника ЦПД, такі:

  • створення в країнах ЄС страху;
  • зниження рівня підтримки чинних політичних еліт у ЄС;
  • збільшення рейтингів сил, які виступають за дружні відносини з Росією.

"Щодо України - ця операція малоефективна для нашого суспільства", - наголосив він.

Нагадаємо, вчора, 18 травня, стало відомо, що Білорусь і Росія почали спільні навчання з бойового застосування ядерної зброї.

Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Удар по Прилуках: вже понад 20 поранених, понівечений ТЦ "Епіцентр" (фото)
Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зернові війни. Як Росія будує продовольчу імперію на краденому українському хлібі