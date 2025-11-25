UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Лівий берег Києва без світла: енергетики пояснили, що відбувається

На Лівому березі Києва графіки вимкнення світла поки не працюють (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У Києві на лівому березі столиці введено екстрені відключення світла через атаку на енергосистему. За добу Росія випустила по Україні 22 ракети та понад 460 дронів, більшість цілей - об’єкти енергетичної інфраструктури.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення ДТЕК у Telegram.

Лівий берег Києва без графіка світла через атаки

"На лівому березі після атаки виникло серйозне перевантаження мереж, тому світло вимикають без графіка, щоб утримати систему від аварії", - зазначають енергетики.

Правий берег працює за графіком

На правому березі Києва ситуація стабільніша - там діють звичайні графіки відключень. Енергетики працюють над вирівнюванням навантаження і поступовим поверненням світла всім споживачам.

"Світло тримається", - запевняють у ДТЕК.

В Україні збільшують тривалість вимкнення світла

Через нові атаки РФ на енергооб’єкти скорочення тривалості відключень світла в Україні довелося відкласти. Замість цього в об’єднаній енергосистемі запроваджують збільшені графіки погодинних відключень для стабілізації ситуації.

Додамо, що через нічну російську атаку на енергетичні об’єкти України у Києві та п’яти областях понад 100 тисяч абонентів залишилися без світла.

Атака на Київ в ніч на 25 листопада

У ніч на 25 листопада Київ і Київська область зазнали масованого ракетно-дронового удару РФ. Ворог застосував "Шахеди", "Кинджали", "Іскандери-К" та "Калібри". Під атакою опинилися житлові багатоповерхівки та енергетична інфраструктура: вже відомо про 7 загиблих, є поранені, серед них 14-річна дівчина на Київщині.

У столиці спалахнули пожежі у Печерському, Дніпровському та Святошинському районах, зруйновано нежитлові приміщення. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що під завалами можуть бути люди. На місцях працюють рятувальники, поліція та медики; мешканців евакуюють, постраждалим надають допомогу.

У Святошинському районі Києва після нічної масованої атаки РФ утворилася велика вирва поруч із 4-поверховою складською будівлею.

Через удари в деяких районах Києва фіксуються перебої зі світлом, водою та теплопостачанням. Енергетики вже ввели екстрені відключення, планові графіки не діють, рух транспорту частково перекрито.

