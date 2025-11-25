Лівий берег Києва без світла: енергетики пояснили, що відбувається

Лівий берег Києва без графіка світла через атаки

"На лівому березі після атаки виникло серйозне перевантаження мереж, тому світло вимикають без графіка, щоб утримати систему від аварії", - зазначають енергетики.

Правий берег працює за графіком

На правому березі Києва ситуація стабільніша - там діють звичайні графіки відключень. Енергетики працюють над вирівнюванням навантаження і поступовим поверненням світла всім споживачам.

"Світло тримається", - запевняють у ДТЕК.

В Україні збільшують тривалість вимкнення світла

Через нові атаки РФ на енергооб’єкти скорочення тривалості відключень світла в Україні довелося відкласти. Замість цього в об’єднаній енергосистемі запроваджують збільшені графіки погодинних відключень для стабілізації ситуації.

Додамо, що через нічну російську атаку на енергетичні об’єкти України у Києві та п’яти областях понад 100 тисяч абонентів залишилися без світла.