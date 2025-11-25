Росіяни вночі атакували енергетику у Києві та п'яти областях, є масштабні знеструмлення

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у Києві та п'яти областях, в результаті чого більше 100 тисяч абонентів залишились без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"У ніч з 24 на 25 листопада ворог завдав удару по об’єктах енергетичної інфраструктури в місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях", - зазначили у Міненерго.

Повідомляється, що внаслідок атаки на ранок знеструмлено понад 40 тисяч споживачів у Київській області, 20 тисяч в Одеській, 13 тисяч у Чернігівській, понад 21 тисяча на Дніпропетровщині, та понад 8 тисяч на Харківщині.

У всіх постраждалих регіонах тривають роботи з ліквідації наслідків масштабної ракетно-дронової атаки на енергетичну інфраструктуру.

Введено аварійні відключення

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Києві та Харківській, Полтавській і Сумській областях застосовані аварійні відключення. В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень.

Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.