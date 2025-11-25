Левый берег Киева без света: энергетики объяснили, что происходит

Атака на Киев в ночь на 25 ноября

В ночь на 25 ноября Киев и Киевская область подверглись массированному ракетно-дроновому удару РФ. Враг применил "Шахеды", "Кинжалы", "Искандеры-К" и "Калибры". Под атакой оказались жилые многоэтажки и энергетическая инфраструктура: уже известно о 7 погибших, есть раненые, среди них 14-летняя девушка в Киевской области.

В столице вспыхнули пожары в Печерском, Днепровском и Святошинском районах, разрушены нежилые помещения. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что под завалами могут быть люди. На местах работают спасатели, полиция и медики; жителей эвакуируют, пострадавшим оказывают помощь.

В Святошинском районе Киева после ночной массированной атаки РФ образовалась большая воронка рядом с 4-этажным складским зданием

Из-за ударов в некоторых районах Киева фиксируются перебои со светом, водой и теплоснабжением. Энергетики уже ввели экстренные отключения, плановые графики не действуют, движение транспорта частично перекрыто.