У Києві на лівому березі ввели екстрені відключення світла

"Укренерго" застосувало екстрені відключення світла на лівому березі столиці. Це сталося після нічної масованої атаки Росії на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Що відомо про екстрені відключення світла

"Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення. В разі змін, будемо оперативно вас інформувати у нашому Телеграм-каналі", - йдеться в повідомленні.

Екстрене відключення світла - це вимушений захід енергетиків, щоб уникнути масштабних аварій. Йдеться не планові відключення, їх неможливо передбачити або скласти графіки. Головна причина - наслідки атак РФ на енергооб’єкти.

Навіть якщо після обстрілів світло відновлюють протягом кількох годин, це не означає повного ремонту пошкоджень: нові схеми підключення ще можуть не витримувати навантаження, пояснюють енергетики

Масована атака на Київ

Зазначимо, що з вчорашнього вечора "Укренерго" дало вказівку застосовувати графіки відключень світла по всій Україні в обсязі від 0,5 до 2,5 черг.

Однак російські війська в ніч на 25 листопада масовано атакували ракетами та дронами Київ та область. Під ударом були об'єкти енергетики.

Через що в столиці діють екстрені відключення світла. Є перебої з водопостачанням.