Атака на Київ: росте кількість постраждалих, під завалами можуть бути люди

В ніч проти 25 листопада і рано-вранці російські окупаційні війська ракетами та безпілотниками атакували столицю України. Не обійшлось без наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Рано-вранці 25 листопада у Києві сталося кілька надзвичайних подій, пов’язаних із руйнуваннями нежитлових приміщень у Святошинському та Дарницькому районах.

При цьому за інформацією мера столиці Віталія Кличка, під завалами у Святошинському районі можуть перебувати люди, тож на місце терміново виїхали екстрені служби, включно з рятувальниками ДСНС, медичними бригадами та аварійними командами.

Паралельно у Дарницькому районі зафіксовано влучання в інше нежитлове приміщення. Рятувальні та медичні бригади також прямують туди для оцінки ситуації та надання допомоги.

Крім того, варто відзначити, що за останніми даними медиків, у столиці вже зафіксовано 9 постраждалих, серед яких є одна дитина. Трьох дорослих госпіталізували для надання необхідної медичної допомоги. Інформація про стан решти постраждалих уточнюється.

Мер Києва закликав жителів триматися подалі від небезпечних зон та слідкувати за оновленнями від офіційних служб.

Наразі екстрені служби працюють у посиленому режимі, проводять розбір конструкцій та евакуацію можливих постраждалих, щоб мінімізувати ризики для людей.

Влада району забезпечує координацію аварійно-рятувальних робіт та просить громадян повідомляти про будь-яку інформацію, яка може допомогти в рятувальній операції.

Ситуація залишається тривожною, і рятувальні роботи тривають у посиленому режимі.