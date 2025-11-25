ua en ru
У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ні

Вівторок 25 листопада 2025 10:18
UA EN RU
У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ні Сьогодні погодинні графіки відключення світла можуть діяти не всюди (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні - у вівторок, 25 листопада - у деяких областях України запроваджено графіки аварійних відключень світла (ГАВ).

Докладніше про обмеження електропостачання у різних регіонах і де шукати актуальну інформацію, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Де в Україні графіки відключень не діють

Про введення екстрених відключень електроенергії у Києві (за наказом НЕК "Укренерго") повідомили у ДТЕК Київські електромережі.

Стежити за актуальною інформацією про відключення світла можна:

У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ніПовідомлення ДТЕК (скриншот: dtek-kem.com.ua)

ДТЕК також повідомляє, що екстрені відключення застосовані у Броварському та Бориспільському районах Київської області. Про зміни обіцяють оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.

В Одеській області, згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, через локальну аварійну ситуацію світло зникло:

  • у частині Пересипського та Приморського районів міста Одеса;
  • у частині Ізмаїльського району.

Стежити за актуальною інформацією про відключення в місті та області можна:

У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ніПовідомлення ДТЕК Одеські електромережі (скриншот: dtek-oem.com.ua)

У Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).

"Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об'єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", - повідомили споживачам в АТ "Полтаваобленерго".

Дізнатись актуальну інформацію про відключення світла в області можна:

У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ніПублікація АТ "Полтаваобленерго" (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)

У Сумській області, згідно з даними АТ "Сумиобленерго", діють графіки погодинних та аварійних відключень.

"Енергетики продовжують працювати над відновленням розподілу електроенергії в місті Суми після вчорашньої атаки армії РФ на обласний центр", - повідомили громадянам.

Уточнюється, що о 08:16 ГАВ було введено для 1-8 черг споживачів (відповідно до команди з НЕК "Укренерго").

У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ніІнформація щодо ГАВ у Сумській області (скриншот: t.me/SumyEnergo)

Дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:

  • на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
  • в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
  • у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
  • у Telegram;
  • у Facebook.

У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ніПублікація АТ "Сумиобленерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)

Згідно з інформацією прес-служби Міністерства енергетики, аварійні відключення були також застосовані у Харківській області.

Знайти актуальну інформацію щодо відключень, за даними АТ "Харківобленерго", можна:

Оперативна інформація від Міненерго

У Міністерстві енергетики України повідомили, що в ніч з 24 на 25 листопада ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Внаслідок атаки станом на ранок було знеструмлено:

  • понад 40 тисяч споживачів у Київській області;
  • 20 тисяч - в Одеській області;
  • 13 тисяч - у Чернігівській області;
  • понад 21 тисяча - у Дніпропетровській області;
  • понад 8 тисяч - у Харківській області.

Зазначається, що для стабілізації ситуації в енергосистемі аварійні відключення застосовані у Києві, а також у Полтавській, Сумській і Харківській областях.

"В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - додали у Міненерго.

У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ніУ Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ніПублікація Міненерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)

Де знайти інформацію про стабілізаційні відключення

Про дію стабілізаційних відключень електроенергії у Київській області повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Стежити за актуальною інформацією й перевірити графіки можна:

У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ніПовідомлення ДТЕК Київські регіональні електромережі (скриншот: dtek-krem.com.ua)

Інформацію про графіки відключення у Вінницькій області, згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", можна:

Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.

Графіки погодинного відключення світла діють також у Волинській області.

Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:

Стабілізаційні відключення електроенергії запроваджено і в Дніпропетровській області.

Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:

У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ніПовідомлення ДТЕК Дніпровські електромережі (скриншот: dtek-dnem.com.ua)

Графіки відключень діють сьогодні й у Житомирській області.

Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про відключення світла в області можна:

Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії у Закарпатській області можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.

Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:

Людям, які мешкають у Запорізькій області, згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла можна:

У Львівській області, за даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").

Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.

Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";

Тим часом про графіки відключень в Івано-Франківській області, згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися можна:

Графіки відключень у Кіровоградській області доступні, за даними ПрАТ "Кіровоградобленерго":

Дізнатись інформацію про графіки відключення у Черкаській області, згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", можна:

Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії у Миколаївській області можна знайти:

Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.

Знайти інформацію про графіки погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області, за даними ПрАТ "Рівнеобленерго", можна:

Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:

У Тернопільській області, згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:

  • на офіційному сайті (у розділі "Перерви в електропостачанні");
  • у Facebook.

Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:

Графіки погодинних відключень запроваджено також і у Хмельницькій області.

Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:

Графіки відключень у Чернівецькій області, згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", можна знайти:

Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).

Насамкінець дізнатись про заплановані відключення електроенергії у Чернігівській області, за даними АТ "Чернігівобленерго", користувачі можуть:

Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про графіки відключень світла в Україні в цілому - які їхні види бувають й на кого вони поширюються.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень світла можуть змінюватися впродовж дня й що таке черги відключень електроенергії (як вони працюють).

Читайте також, які бувають типи відключень світла (й коли діють графіки) та де їх дивитися (на яких ресурсах шукати).

