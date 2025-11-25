У Києві та областях ввели екстрені відключення світла: де працюють графіки, а де - ні
Сьогодні - у вівторок, 25 листопада - у деяких областях України запроваджено графіки аварійних відключень світла (ГАВ).
Докладніше про обмеження електропостачання у різних регіонах і де шукати актуальну інформацію, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Де в Україні графіки відключень не діють
Про введення екстрених відключень електроенергії у Києві (за наказом НЕК "Укренерго") повідомили у ДТЕК Київські електромережі.
Стежити за актуальною інформацією про відключення світла можна:
Повідомлення ДТЕК (скриншот: dtek-kem.com.ua)
ДТЕК також повідомляє, що екстрені відключення застосовані у Броварському та Бориспільському районах Київської області. Про зміни обіцяють оперативно інформувати у своєму Telegram-каналі.
В Одеській області, згідно з даними ДТЕК Одеські електромережі, через локальну аварійну ситуацію світло зникло:
- у частині Пересипського та Приморського районів міста Одеса;
- у частині Ізмаїльського району.
Стежити за актуальною інформацією про відключення в місті та області можна:
Повідомлення ДТЕК Одеські електромережі (скриншот: dtek-oem.com.ua)
У Полтавській області застосований графік аварійного відключення споживачів електроенергії (ГАВ).
"Причина запровадження заходів - наслідки російських атак на об'єкти енергетики. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від НЕК "Укренерго", - повідомили споживачам в АТ "Полтаваобленерго".
Дізнатись актуальну інформацію про відключення світла в області можна:
Публікація АТ "Полтаваобленерго" (скриншот: facebook.com/atpoltavaoblenergo)
У Сумській області, згідно з даними АТ "Сумиобленерго", діють графіки погодинних та аварійних відключень.
"Енергетики продовжують працювати над відновленням розподілу електроенергії в місті Суми після вчорашньої атаки армії РФ на обласний центр", - повідомили громадянам.
Уточнюється, що о 08:16 ГАВ було введено для 1-8 черг споживачів (відповідно до команди з НЕК "Укренерго").
Інформація щодо ГАВ у Сумській області (скриншот: t.me/SumyEnergo)
Дізнатись актуальну інформацію щодо відключень електроенергії або ж свою чергу можна:
- на офіційному сайті - "Споживачам" - "Відключення" - "Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунком, адресою або ж знайти свою адресу у PDF-таблиці);
- в особистому кабінеті E-Svitlo або в однойменному додатку;
- у рахунку за електроенергію (від свого постачальника);
- у Telegram;
- у Facebook.
Публікація АТ "Сумиобленерго" (скриншот: facebook.com/sumyoblenergo)
Згідно з інформацією прес-служби Міністерства енергетики, аварійні відключення були також застосовані у Харківській області.
Знайти актуальну інформацію щодо відключень, за даними АТ "Харківобленерго", можна:
Оперативна інформація від Міненерго
У Міністерстві енергетики України повідомили, що в ніч з 24 на 25 листопада ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури у місті Києві, а також у Київській, Одеській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Внаслідок атаки станом на ранок було знеструмлено:
- понад 40 тисяч споживачів у Київській області;
- 20 тисяч - в Одеській області;
- 13 тисяч - у Чернігівській області;
- понад 21 тисяча - у Дніпропетровській області;
- понад 8 тисяч - у Харківській області.
Зазначається, що для стабілізації ситуації в енергосистемі аварійні відключення застосовані у Києві, а також у Полтавській, Сумській і Харківській областях.
"В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у більшості регіонів України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу", - додали у Міненерго.
Публікація Міненерго (скриншот: facebook.com/minenergoUkraine)
Де знайти інформацію про стабілізаційні відключення
Про дію стабілізаційних відключень електроенергії у Київській області повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Стежити за актуальною інформацією й перевірити графіки можна:
Повідомлення ДТЕК Київські регіональні електромережі (скриншот: dtek-krem.com.ua)
Інформацію про графіки відключення у Вінницькій області, згідно з даними АТ "Вінницяобленерго", можна:
- на офіційному сайті - у розділі онлайн графік погодинних відключень - за допомогою пошуку по адресі можна побачити заплановані відключення (також доступний пошук по ЕІС коду та особовому рахунку);
- у чат-боті у Telegram;
- у чат-боті у Viber;
- в особистому кабінеті на сайті АТ "Вінницяобленерго".
Тим часом у розділі "Графік погодинних відключень" опубліковано орієнтовний графік ГПВ та інформацію щодо черг графіка погодинних відключень.
Графіки погодинного відключення світла діють також у Волинській області.
Згідно з даними ПрАТ "Волиньобленерго", дізнатись інформацію щодо відключень за конкретною адресою можна по-різному:
Стабілізаційні відключення електроенергії запроваджено і в Дніпропетровській області.
Згідно з даними ДТЕК Дніпровські електромережі, стежити за актуальною інформацією про відключення світла й перевірити графіки можна:
Повідомлення ДТЕК Дніпровські електромережі (скриншот: dtek-dnem.com.ua)
Графіки відключень діють сьогодні й у Житомирській області.
Згідно з даними АТ "Житомиробленерго", дізнатись актуальну інформацію про відключення світла в області можна:
Згідно з даними ПрАТ "Закарпаттяобленерго", актуалізовану інформацію щодо годин включення/відключення електроенергії у Закарпатській області можна знайти на офіційному сайті або у Telegram.
Крім того, перевірити свою чергу та вид обмежень електропостачання, або ж уточнити інформацію можна:
Людям, які мешкають у Запорізькій області, згідно з даними АТ "Запоріжжяобленерго", дізнатись актуальну інформацію про графіки відключення світла можна:
У Львівській області, за даними ПрАТ "Львівоблененерго", одним з основних джерел інформації про відключення є офіційний сайт (розділ "Чому немає світла").
Крім того, інформацію про відключення отримують на свою електронну пошту клієнти, які зареєструвались у персональному кабінеті.
Повідомлення з інформацією про перерви в електропостачанні за своїми особовими рахунками в автоматичному режимі отримують також користувачі чат-ботів "Львівобленерго";
Тим часом про графіки відключень в Івано-Франківській області, згідно з даними АТ "Прикарпаттяобленерго", дізнатися можна:
- на офіційному сайті;
- на сторінці "Графіки вимкнень";
- у чат-боті у Viber.
Графіки відключень у Кіровоградській області доступні, за даними ПрАТ "Кіровоградобленерго":
- на офіційному сайті;
- в окремих Telegram-каналах електричних мереж області;
- через "Пошук відключень за адресою".
Дізнатись інформацію про графіки відключення у Черкаській області, згідно з даними АТ "Черкасиобленерго", можна:
Згідно з даними АТ "Миколаївобленерго", інформацію щодо відключень електроенергії у Миколаївській області можна знайти:
Крім того, дізнатись найбільш актуальну інформацію за конкретною адресою можна за відповідним посиланням.
Знайти інформацію про графіки погодинних відключень у місті Рівне та у Рівненській області, за даними ПрАТ "Рівнеобленерго", можна:
Крім того, дізнатися номер своєї черги або час обмеження електропостачання згідно з графіками погодинних відключень можна:
У Тернопільській області, згідно з даними АТ "Тернопільобленерго", із графіками відключення світла в області можна ознайомитись:
Крім того, повідомлення про планові та аварійні відключення електроенергії можна отримувати:
Графіки погодинних відключень запроваджено також і у Хмельницькій області.
Згідно з даними АТ "Хмельницькобленерго", дізнатись про актуальні відключення електропостачання в області можна:
Графіки відключень у Чернівецькій області, згідно з даними АТ "Чернівціобленерго", можна знайти:
Крім того, переглянути графіки відключень світла можна у мобільному додатку eSvitlo.cv (для Android та iOS).
Насамкінець дізнатись про заплановані відключення електроенергії у Чернігівській області, за даними АТ "Чернігівобленерго", користувачі можуть:
Крім того, перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
