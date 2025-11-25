На місці з'явилася величезна вирва: фото наслідків атаки у Святошинському районі Києва

У Святошинському районі Києва після нічної масованої атаки РФ утворилася велика вирва поруч із 4-поверховою складською будівлею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

За попередньою інформацією, на місці виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу, що спалахнула після влучання, ліквідовано.

На місці працюють поліція, рятувальники та аварійні служби, щоб забезпечити безпеку та завершити розбір завалів.

Фото наслідків атаки показали рятувальники у соцмережах та підтверджують масштаб руйнувань.

Фото: вирва утворилася внаслідок атаки у Святошинському районі (t.me/dsns_telegram)

Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб, додають надзвичайники.

Масована атака на Київ

Нагадаємо, внаслідок російської комбінованої атаки на Київ в ніч на 25 листопада зафіксовано пошкодження та падіння уламків на понад 13 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Святошинському та Деснянському районах.

Підтверджено загибель 6 людей. Ще 14 постраждали, серед яких є дитина. Щонайменше 8 постраждалих госпіталізовано.

За інформацією Міненерго, атака була спрямована на енергетичні об’єкти, через що в деяких районах столиці перебої зі світлом та водою, а у 7 районах частково перекрито теплопостачання. На лівому березі - екстрені відключення світла.

У Печерському районі внаслідок влучання в житловий будинок сталася пожежа у 22-поверхівці, є руйнування. Мешканців евакуювали.

Тим часом у Дніпровському районі в 9-поверхівці виникла сильна пожежа через влучання дрона, загинули люди, серед них 86-річна жінка.