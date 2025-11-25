На місці з'явилася величезна вирва: фото наслідків атаки у Святошинському районі Києва
У Святошинському районі Києва після нічної масованої атаки РФ утворилася велика вирва поруч із 4-поверховою складською будівлею.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За попередньою інформацією, на місці виявлено тіла 4 загиблих, ще 3 людини поранені. Пожежу, що спалахнула після влучання, ліквідовано.
На місці працюють поліція, рятувальники та аварійні служби, щоб забезпечити безпеку та завершити розбір завалів.
Фото наслідків атаки показали рятувальники у соцмережах та підтверджують масштаб руйнувань.
Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків та надання допомоги постраждалим. Психологічну підтримку отримали 57 осіб, додають надзвичайники.
Масована атака на Київ
Нагадаємо, внаслідок російської комбінованої атаки на Київ в ніч на 25 листопада зафіксовано пошкодження та падіння уламків на понад 13 локаціях у Дарницькому, Дніпровському, Голосіївському, Печерському, Святошинському та Деснянському районах.
Підтверджено загибель 6 людей. Ще 14 постраждали, серед яких є дитина. Щонайменше 8 постраждалих госпіталізовано.
За інформацією Міненерго, атака була спрямована на енергетичні об’єкти, через що в деяких районах столиці перебої зі світлом та водою, а у 7 районах частково перекрито теплопостачання. На лівому березі - екстрені відключення світла.
У Печерському районі внаслідок влучання в житловий будинок сталася пожежа у 22-поверхівці, є руйнування. Мешканців евакуювали.
Тим часом у Дніпровському районі в 9-поверхівці виникла сильна пожежа через влучання дрона, загинули люди, серед них 86-річна жінка.
Після другої хвилі ракетної атаки мер Києва Віталій Кличко повідомив про руйнування у Святошинському районі в нежитловому приміщенні, заявивши, що під завалами можуть бути люди.
Детально про наслідки атаки на Київ - в окремому матеріалі РБК-Україна.