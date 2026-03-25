Ліван стане наступною Газою? Гутерріш попередив про катастрофу на Близькому Сході
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що війна на Близькому Сході вийшла з-під контролю та закликав сторони зупинити ескалацію. Він наголосив, що Ліван не може перетворитися на "наступну Газу", і засудив удари як з боку Ізраїлю, так і з боку "Хезболли".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Ескалація досягла безпрецедентного рівня
За словами Гутерреша, нинішнє загострення на Близькому Сході вже перевершило найпесимістичніші прогнози. Він наголосив, що світ опинився перед загрозою:
ширшої війни з залученням нових гравців;
масових страждань цивільного населення;
глибокого глобального економічного шоку.
"Це зайшло надто далеко", - заявив генсек ООН, звертаючись до журналістів.
Окрему увагу Гутерреш приділив ситуації на південному кордоні Лівану. Він закликав угруповання "Хезболла" припинити ракетні обстріли території Ізраїлю, а ізраїльські війська - зупинити військові операції в Лівані. За його словами, саме цивільні мешканці зазнають найбільших втрат від цього протистояння.
"Модель Гази не повинна повторитися в Лівані", - наголосив він, додавши, що міжнародне право має залишатися непорушним навіть під час війни.
Що відбувається на кордоні Ізраїлю та Лівану
Останніми тижнями обстріли між ізраїльською армією та підрозділами "Хезболли" суттєво активізувалися. Сторони регулярно завдають ударів по прикордонних районах, що викликає побоювання щодо повномасштабного відкриття "другого фронту".
Міжнародні посередники, зокрема США та Франція, намагаються досягти дипломатичного врегулювання, але наразі сторони не демонструють готовності до компромісу.
Нагадаємо, 11 березня "Хезболла" разом з Іраном завдала скоординованого удару по Ізраїлю - з території Лівану випустили понад 200 ракет, ще десятки - з боку Ірану. Після цього Ізраїль змінив підхід до бойових дій на півночі, розгорнув три дивізії на кордоні та анонсував найбільшу наземну операцію за 20 років. Згодом чисельність військ збільшили вдвічі, армія почала зачистку прикордонних сіл.
За даними ООН, з початку операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого загинули тисячі людей у кількох країнах регіону. Найбільше жертв - в Ірані (понад 1200 осіб), постраждали також Ліван, Ірак та країни Перської затоки.
Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Америка не зобов’язана допомагати Україні, порівнявши її з Ліваном, який "звик до бомбардувань". Європейські чиновники побоюються, що перевантаження систем ППО через війну на Близькому Сході може ускладнити захист України від російських атак.