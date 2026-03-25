Ліван стане наступною Газою? Гутерріш попередив про катастрофу на Близькому Сході

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що війна на Близькому Сході вийшла з-під контролю та закликав сторони зупинити ескалацію. Він наголосив, що Ліван не може перетворитися на "наступну Газу", і засудив удари як з боку Ізраїлю, так і з боку "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Ескалація досягла безпрецедентного рівня

За словами Гутерреша, нинішнє загострення на Близькому Сході вже перевершило найпесимістичніші прогнози. Він наголосив, що світ опинився перед загрозою:

ширшої війни з залученням нових гравців;

масових страждань цивільного населення;

глибокого глобального економічного шоку.

"Це зайшло надто далеко", - заявив генсек ООН, звертаючись до журналістів.

Окрему увагу Гутерреш приділив ситуації на південному кордоні Лівану. Він закликав угруповання "Хезболла" припинити ракетні обстріли території Ізраїлю, а ізраїльські війська - зупинити військові операції в Лівані. За його словами, саме цивільні мешканці зазнають найбільших втрат від цього протистояння.

"Модель Гази не повинна повторитися в Лівані", - наголосив він, додавши, що міжнародне право має залишатися непорушним навіть під час війни.

Що відбувається на кордоні Ізраїлю та Лівану

Останніми тижнями обстріли між ізраїльською армією та підрозділами "Хезболли" суттєво активізувалися. Сторони регулярно завдають ударів по прикордонних районах, що викликає побоювання щодо повномасштабного відкриття "другого фронту".

Міжнародні посередники, зокрема США та Франція, намагаються досягти дипломатичного врегулювання, але наразі сторони не демонструють готовності до компромісу.