Ливан станет следующей Газой? Гутерриш предупредил о катастрофе на Ближнем Востоке

19:07 25.03.2026 Ср
2 мин
Генсек ООН предупредил, что конфликт пересек даже те границы, которые лидеры считали невозможными.
aimg Екатерина Коваль
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля и призвал стороны остановить эскалацию. Он подчеркнул, что Ливан не может превратиться в "следующую Газу", и осудил удары как со стороны Израиля, так и со стороны "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Эскалация достигла беспрецедентного уровня

По словам Гутерреша, нынешнее обострение на Ближнем Востоке уже превзошло самые пессимистические прогнозы. Он подчеркнул, что мир оказался перед угрозой:

  • более широкой войны с привлечением новых игроков;

  • массовых страданий гражданского населения;

  • глубокого глобального экономического шока.

"Это зашло слишком далеко", - заявил генсек ООН, обращаясь к журналистам.

Отдельное внимание Гутерреш уделил ситуации на южной границе Ливана. Он призвал группировку "Хезболла" прекратить ракетные обстрелы территории Израиля, а израильские войска - остановить военные операции в Ливане. По его словам, именно гражданские жители несут наибольшие потери от этого противостояния.

"Модель Газы не должна повториться в Ливане", - подчеркнул он, добавив, что международное право должно оставаться незыблемым даже во время войны.

Что происходит на границе Израиля и Ливана

В последние недели обстрелы между израильской армией и подразделениями "Хезболлы" существенно активизировались. Стороны регулярно наносят удары по приграничным районам, что вызывает опасения относительно полномасштабного открытия "второго фронта". Международные посредники, в частности США и Франция, пытаются достичь дипломатического урегулирования, но пока стороны не демонстрируют готовности к компромиссу.

Напомним, 11 марта "Хезболла" вместе с Ираном нанесла скоординированный удар по Израилю - с территории Ливана выпустили более 200 ракет, еще десятки - со стороны Ирана. После этого Израиль изменил подход к боевым действиям на севере, развернул три дивизии на границе и анонсировал крупнейшую наземную операцию за 20 лет. Впоследствии численность войск увеличили вдвое, армия начала зачистку приграничных сел.

По данным ООН, с начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля погибли тысячи людей в нескольких странах региона. Больше всего жертв - в Иране (более 1200 человек), пострадали также Ливан, Ирак и страны Персидского залива.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Америка не обязана помогать Украине, сравнив ее с Ливаном, который "привык к бомбардировкам". Европейские чиновники опасаются, что перегрузка систем ПВО из-за войны на Ближнем Востоке может осложнить защиту Украины от российских атак.

