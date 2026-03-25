Ливан станет следующей Газой? Гутерриш предупредил о катастрофе на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что война на Ближнем Востоке вышла из-под контроля и призвал стороны остановить эскалацию. Он подчеркнул, что Ливан не может превратиться в "следующую Газу", и осудил удары как со стороны Израиля, так и со стороны "Хезболлы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Эскалация достигла беспрецедентного уровня

По словам Гутерреша, нынешнее обострение на Ближнем Востоке уже превзошло самые пессимистические прогнозы. Он подчеркнул, что мир оказался перед угрозой:

более широкой войны с привлечением новых игроков;

массовых страданий гражданского населения;

глубокого глобального экономического шока.

"Это зашло слишком далеко", - заявил генсек ООН, обращаясь к журналистам.

Отдельное внимание Гутерреш уделил ситуации на южной границе Ливана. Он призвал группировку "Хезболла" прекратить ракетные обстрелы территории Израиля, а израильские войска - остановить военные операции в Ливане. По его словам, именно гражданские жители несут наибольшие потери от этого противостояния.

"Модель Газы не должна повториться в Ливане", - подчеркнул он, добавив, что международное право должно оставаться незыблемым даже во время войны.

Что происходит на границе Израиля и Ливана

В последние недели обстрелы между израильской армией и подразделениями "Хезболлы" существенно активизировались. Стороны регулярно наносят удары по приграничным районам, что вызывает опасения относительно полномасштабного открытия "второго фронта". Международные посредники, в частности США и Франция, пытаются достичь дипломатического урегулирования, но пока стороны не демонстрируют готовности к компромиссу.