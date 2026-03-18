Ізраїль вдвічі збільшив чисельність військ на кордоні з Ліваном
Ізраїль із початку березня більш ніж удвічі збільшив чисельність військ на кордоні з Ліваном і розширює операції проти "Хезболли".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами командира Армії оборони Ізраїлю, військові проводять обшуки в південних ліванських селах, які раніше були евакуйовані за наказом Ізраїлю. Основна мета - виявлення зброї та інфраструктури угруповання "Хезболла".
"План полягає в тому, щоб переконатися, що "Хезболла" не має військової інфраструктури", - зазначив він.
Командир додав, що в окремих випадках зброю знаходили в житлових будинках.
"У деяких випадках вони ховали зброю в будинках. У нас немає іншого вибору, як переконатися, що цей будинок не є військовим об’єктом", - додав військовий.
Водночас "Хезболла" заперечує використання цивільної інфраструктури для зберігання озброєння і звинувачує Ізраїль у навмисному руйнуванні цивільної інфраструктури.
На тлі операції Ізраїль продовжує завдавати авіаударів по Бейруту та обстрілювати південні райони Лівану.
За даними ліванського джерела в службах безпеки та іноземного чиновника, який стежить за розвитком подій на місці, ізраїльські сили поступово просуваються вглиб території. Зокрема, однією з перших цілей стало місто Хіям, яке розташоване неподалік кордону.
За оцінками ізраїльських чиновників, можливості "Хезболли" значно зменшилися, однак угруповання все ще здатне завдавати ударів углиб території Ізраїлю.
Нагадаємо, 11 березня "Хезболла" разом з Іраном завдала скоординованого удару по Ізраїлю - з території Лівану було випущено понад 200 ракет, ще десятки - з боку Ірану.
Після цього Ізраїль змінив підхід до бойових дій на півночі. До атаки Єрусалим намагався уникати масштабної ескалації, зосереджуючи основні сили на протистоянні з Іраном.
Згодом стало відомо, що Ізраїль розгортає три дивізії на кордоні з Ліваном і готується до найбільшої наземної операції за останні 20 років.