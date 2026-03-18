Ізраїль вдвічі збільшив чисельність військ на кордоні з Ліваном

Ізраїль із початку березня більш ніж удвічі збільшив чисельність військ на кордоні з Ліваном і розширює операції проти "Хезболли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами командира Армії оборони Ізраїлю, військові проводять обшуки в південних ліванських селах, які раніше були евакуйовані за наказом Ізраїлю. Основна мета - виявлення зброї та інфраструктури угруповання "Хезболла".

"План полягає в тому, щоб переконатися, що "Хезболла" не має військової інфраструктури", - зазначив він.

Командир додав, що в окремих випадках зброю знаходили в житлових будинках.

"У деяких випадках вони ховали зброю в будинках. У нас немає іншого вибору, як переконатися, що цей будинок не є військовим об’єктом", - додав військовий.

Водночас "Хезболла" заперечує використання цивільної інфраструктури для зберігання озброєння і звинувачує Ізраїль у навмисному руйнуванні цивільної інфраструктури.

На тлі операції Ізраїль продовжує завдавати авіаударів по Бейруту та обстрілювати південні райони Лівану.

За даними ліванського джерела в службах безпеки та іноземного чиновника, який стежить за розвитком подій на місці, ізраїльські сили поступово просуваються вглиб території. Зокрема, однією з перших цілей стало місто Хіям, яке розташоване неподалік кордону.

За оцінками ізраїльських чиновників, можливості "Хезболли" значно зменшилися, однак угруповання все ще здатне завдавати ударів углиб території Ізраїлю.