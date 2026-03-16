ua en ru
Пн, 16 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Ми не зобов'язані допомагати": Трамп зробив скандальну заяву та порівняв Україну з Ліваном

20:50 16.03.2026 Пн
2 хв
За словами президента США, його попередник надавав Києву допомогу, оскільки його надурили
aimg Валерій Ульяненко
"Ми не зобов'язані допомагати": Трамп зробив скандальну заяву та порівняв Україну з Ліваном Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зобов'язаний допомагати Україні. Він зазначив, що колишній президент Джо Байден робив це, оскільки його нібито надурили.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив піл час обіду з членами ради директорів Центру Трампа-Кеннеді.

"США не потрібно допомагати Україні, адже ми за тисячі миль від цієї країни", - сказав він.

Крім того, Трамп порівняв Україну з Ліваном, який, додав він, звик до бомбардувань.

"Вони вже звикли до того, що Ліван бомблять. Люди живуть і в Україні - хоча можна подумати, що там не будуть жити, але вони живуть. Я не знаю, чи став би я так робити, але вони там живуть. І в Лівані теж", - зазначив президент США.

Трамп також наголосив, що працював з країнами НАТО щодо України. Тепер, зазначив він, США не потрібно цього робити.

Допомога Україні

Нагадаємо, деякі європейські чиновники висловлюють занепокоєння можливими змінами в політиці адміністрації Дональд Трамп щодо військової підтримки України. Вони припускають, що обсяг допомоги може бути переглянутий.

На цьому тлі в Європі все частіше говорять про необхідність розвивати власну оборонну промисловість.

Зокрема, міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен заявив, що регіону необхідна власна промислова база для виробництва озброєнь, щоб Україна могла швидше отримувати системи протиповітряної оборони.

Водночас у США тривають політичні дискусії щодо формату підтримки. Зокрема, Трамп знову заявив, що Україна має отримувати допомогу у формі позики, на чому він наполягав і раніше, критикуючи адміністрацію експрезидента Джо Байдена.

Зазначимо, що ЄС вже вичерпав власні запаси ракет для систем ППО, намагаючись підтримати Україну на тлі постійних російських атак. Подальше постачання критично залежить від стабільності глобального ринку, який зараз перевантажений через операцію в Ірані.

Крім того, війна на Близькому Сході може ускладнити можливості України захищатися від ракетних атак РФ. Використання систем ППО США та їхніми союзниками в регіоні призводить до швидкого витрачання запасів ракет-перехоплювачів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Сполучені Штати Америки Україна Ліван Дональд Трамп
