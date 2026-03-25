Ердоган активно намагається стримати арабські країни від війни з Іраном, - Bloomberg
Туреччина намагається відмовити країни Перської затоки від участі у війні проти Ірану, щоб уникнути руйнівних ударів по енергетичній інфраструктурі регіону. Анкара побоюється, що конфлікт перетвориться на затяжну війну на виснаження.
Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Дипломатичний наступ Анкари
За даними джерел видання, знайомих із питанням, турецька сторона закликає країни Перської затоки до максимальної стриманості.
Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан уже відвідав Саудівську Аравію, ОАЕ та Катар, а також провів серію телефонних розмов із регіональними колегами.
Головна мета цих зусиль - не допустити розширення географії бойових дій. Президент Ердоган наголосив на небезпеці ударів у відповідь, які можуть зачепити стабільність усього регіону.
"Ми не хочемо, щоб війна перетворилася на війну на виснаження між країнами регіону. Дії у відповідь, особливо проти країн Перської затоки, несуть такий ризик", - заявив Ердоган за підсумками засідання уряду.
Позиція країн Перської затоки
Попри заклики до миру, найбільші держави регіону, зокрема Саудівська Аравія та ОАЕ, висловлюють дедалі менше терпіння через постійні іранські атаки на порти, енергетичні об’єкти та аеропорти.
Водночас арабські країни розглядають можливість вступу у війну лише за умови критичної загрози. Йдеться про виконання погроз Тегерана атакувати життєво важливу енергетичну та водну інфраструктуру Перської затоки.
Загострення навколо Ірану
Нагадаємо, раніше Іран офіційно розкритикував мирний план США з 15 пунктів, назвавши його вимоги "надмірними". Тегеран висунув власні умови припинення вогню, вимагаючи негайної зупинки атак та гарантій безпеки на майбутнє.
Крім того, іранська влада запровадила нові правила проходу через Ормузьку протоку. Відтепер транзит суден через цей стратегічний маршрут світової торгівлі можливий лише за умови прямої координації з Тегераном.
Також стало відомо, що Іран відмовився від переговорів зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. За даними медіа, іранська сторона надає перевагу прямим контактам із віцепрезидентом Джей Ді Венсом замість нинішніх переговорників адміністрації Трампа.