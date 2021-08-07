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Лівач поступилася в "бронзовому" фіналі Олімпіади в боротьбі

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Токіо, Субота 07 серпня 2021 15:20
Лівач поступилася в "бронзовому" фіналі Олімпіади в боротьбі Фото: Оксана Лівач-бронзова призерка Олімпіади в Токіо (noc-ukr.org)
Автор: Ігор Литвиненко

Українка Оксана Лівач поступилася в "бронзовому" фіналі Олімпіади - 2020 в Токіо. У сутичці за медаль вона програла американці Сарі Хільдебрандт.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Лівач першою в сутичці взяла бал, але на останніх секундах першого періоду пропустила атаку американки на 2 бали. У другому періоді Українка намагалася йти вперед, але пропустила кілька атак, поступившись із загальним рахунком 1:12.

Нагадаємо, вчора Лівач поступилася в чвертьфіналі китаянці Янань Сунь, яка в підсумку вийшла у фінал. Це дало право українці битися за "бронзу" у втішному турнірі.

Сьогодні в першій сутичці Лівач здолала кубинку Лопес Гузман і пробилася в "бронзовий" фінал. Її суперниця Хільдебрандт право боротися за "бронзу" отримала програвши вчора в півфіналі - сьогодні для неї це перша сутичка.

Раніше сьогодні українські спортсмени завоювали вже три медалі Токіо. Спершу Людмила Гузан та Анастасія Четверикова взяли "срібло" в каное-двійці на 500 метрів.

Потім боксер Олександр Хижняк, домінуючи по ходу бою, в третьому раунді пропустив удар і впав в нокдаун, але рефері відразу завершив бій - у підсумку лише "срібло".

Ще одну бронзову медаль принесла команда України в артистичному плаванні.

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