У Литві виступили з неочікуваною пропозицію щодо України після нової атаки РФ

Україна повинна отримати повноправне членство в Європейському союзі до 2030 року.

З такою заявою виступив глава МЗС Литви Кястутіс Будріс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Х.

Литовський міністр відреагував на нову масовану атаку Росії на Україну, яка відбулася вночі 20 серпня.

Він звернув увагу на те, що Кремль навіть не замислюється над можливістю завершення війни.

Все, що наразі роблять росіяни, - продовжують вбивати мирне населення України.

На цьому тлі він нагадав, як важливо зробити все можливе для посилення української ППО, а також збільшення військової, енергетичної та фінансової підтримки Києва.

На переконання Будріса, потужний санкційний тиск на воєнну машину РФ дійсно може її зупинити.

"Також ми маємо повністю інтегрувати Україну в євроатлантичні та європейські структури, починаючи з повноправного членства в ЄС до 2030 року. Місце України - у європейській родині, і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом", - наголосив глава МЗС Литви.