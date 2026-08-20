Частина Києва залишилася без світла після нічної атаки

Частина Святошинського та Солом'янського районів Києва залишилася без електропостачання після нічної атаки Росії на столицю. Енергетики

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

Ця атака зачепила не лише Київ, а й область - у Броварській громаді через удар сталася аварія на об'єктах електропостачання , і енергетики очікують на дозвіл безпекової ситуації, щоб розпочати ремонтні роботи.

У самій столиці внаслідок ударів пошкоджено дитячу лікарню, люди опинилися під завалами, а уламки влучили одразу в кількох районах - Солом'янському, Святошинському та Дарницькому.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія здійснила атаку на Київ балістичними ракетами, а Повітряні сили завчасно попереджали про загрозу з північного напрямку. Того ж дня українців попередили про підготовку Росією нових обстрілів - керівництво РФ, за оцінками, не налаштоване на мир.