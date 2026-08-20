В Литве выступили с неожиданным предложением по Украине после новой атаки РФ
Украина должна получить полноправное членство в Европейском союзе до 2030 года.
С таким заявлением выступил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х.
Литовский министр отреагировал на новую массированную атаку России на Украину, которая произошла ночью 20 августа.
Он обратил внимание на то, что Кремль даже не задумывается о возможности завершения войны.
Все, что сейчас делают россияне, - продолжают убивать мирное население Украины.
На этом фоне он напомнил, как важно сделать все возможное для усиления украинской ПВО, а также для увеличения военной, энергетической и финансовой поддержки Киева.
По убеждению Будриса, мощное санкционное давление на военную машину РФ действительно может остановить ее.
"Также мы должны полностью интегрировать Украину в евроатлантические и европейские структуры, начиная с полноправного членства в ЕС до 2030 года. Место Украины - в европейской семье, и ее путь к европейской и евроатлантической интеграции должен оставаться нашим стратегическим приоритетом", - подчеркнул глава МИД Литвы.
Атака РФ на Киев и область 20 августа
На протяжении ночи в столице и области гремели громкие взрывы - Россия атаковала регион ракетами и дронами.
Позже выяснилось, что в Броварах на фоне российских ударов произошла авария на электросетях.
Кроме того, стало известно, что часть Киева осталась без света.
Утром 20 августа в ПС ВСУ отчитались, сколько именно вражеских целей удалось обезвредить на этот раз.
Кстати, РБК-Украина опубликовало специальный репортаж из столицы - смотрите фото и видео.