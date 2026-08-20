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У Броварах через ворожу атаку сталася аварія на електромережах

01:51 20.08.2026 Чт
1 хв
Енергетики чекають, поки дозволить безпекова ситуація в громаді
aimg Катерина Коваль
У Броварах через ворожу атаку сталася аварія на електромережах Фото: енергетики почнуть роботи, коли дозволить безпекова ситуація (Getty Images)
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У Броварській громаді через ворожу атаку сталася аварія на об'єктах електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Броварів Ігоря Сапожка.

Через ворожу атаку в Броварській громаді сталася аварія на об'єктах електропостачання.

За його словами, енергетики візьмуться за ліквідацію наслідків одразу, щойно це дозволить безпекова ситуація в місті.

Мер також нагадав мешканцям про необхідність дотримуватися інформаційної тиші під час атаки - тобто не публікувати дані про наслідки ударів чи місця влучань до офіційних повідомлень.

В Києві внаслідок атаки пошкоджено дитячу лікарню, люди опинилися під завалами, а уламки влучили одразу в кількох районах Києва, включно з Солом'янським, Святошинським і Дарницьким.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня Росія здійснила атаку на Київ балістичними ракетами, а Повітряні сили завчасно попереджали про загрозу з північного напрямку. Того ж дня українців попередили про підготовку Росією нових обстрілів - керівництво РФ, за оцінками, не налаштоване на мир.

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