ua en ru
Чт, 20 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Головна ціль - Київщина: ППО вночі збила 186 повітряних цілей, але є прильоти на 28 локаціях

09:58 20.08.2026 Чт
2 хв
Захисники змогли знищити десятки ракет
aimg Юлія Капітонова
Головна ціль - Київщина: ППО вночі збила 186 повітряних цілей, але є прильоти на 28 локаціях Фото: Відомі результати роботи ППО 20 серпня (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Протягом ночі 20 серпня Росія здійснювала повітряний напад різними типами ракет і дронів. Головний напрямок ворожого удару - Київська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Чим РФ атакувала Україну 20 серпня

Під час здійснення нових ударів ворог застосував:

  • ракети, які заходять на ціль по балістичній траєкторії (Онікс", "Циркон", "Іскандер-М", С-400);
  • 36 крилатих/авіаційних ракет Х-101/"Іскандер-К"/Х-59;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 баражуючих боєприпаси “Бандероль”;
  • 168 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

До відбиття російської атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Скільки цілей РФ ППО змогла знешкодити 20 серпня

За попередніми даними, станом на 09:30, українські захисники збили/подавили:

  • 31 крилату ракету Х-101/"Іскандер-К"/Х-59;
  • 8 крилатих ракет "Калібр";
  • 2 баражуючі боєприпаси "Бандероль";
  • 145 дронів різних типів.

Сили ППО відбивали ворожу атаку на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - додали в ПС ЗСУ.

Там також наголосили, що повітряний напад РФ триває досі.

Раніше РБК-Україна розповідало всі головні новини про масовану атаку на Київ та область 20 серпня.

Також ми писали, що наразі у столиці десятки тисяч осель залишаються без світла після ворожих ударів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київ Київська область Війна Росії проти України Атака дронів Ракетна атака
Новини
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Залпи балістики, загиблі, блекаути: головне про масовану атаку на Київ та область
Аналітика
Хто отруїв Ющенка та як Україна втратила шанс на Томос у 2008 році: інтерв'ю Віктора Балоги
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна Хто отруїв Ющенка та як Україна втратила шанс на Томос у 2008 році: інтерв'ю Віктора Балоги