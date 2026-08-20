Головна ціль - Київщина: ППО вночі збила 186 повітряних цілей, але є прильоти на 28 локаціях

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Протягом ночі 20 серпня Росія здійснювала повітряний напад різними типами ракет і дронів. Головний напрямок ворожого удару - Київська область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.