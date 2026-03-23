У Литві підняли авіацію через падіння невідомого дрона біля кордону з Білоруссю
Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене завтра, 24 березня, скликає засідання Комісії з нацбезпеки через падіння безпілотника біля кордону з Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ругінене у Facebook.
"З огляду на ситуацію, що склалася, завтра о 10.00 я скликаю засідання Комісії з національної безпеки, на якому буде представлено всі обставини, пов'язані з цим інцидентом", - зазначила вона.
Ругінене розповіла, що об'єкт, який впав у Варенському районі, не становить небезпеки для місцевих жителів.
"На місці події працюють поліція, Департамент пожежної охорони та порятунку, до місця події прямують вертоліт ВПС та інші сили - активовано план "Щит". Усією відкритою інформацією Литовська армія буде регулярно ділитися з громадськістю і якомога швидше", - наголосила прем'єрка Литви.
Зазначається, що інцидент стався о 3:04 ночі понеділка, 23 березня.
Нагадаємо, нещодавно російський безпілотник виявили на території молдавського села Тудора на півдні країни. Згідно з оцінкою влади, дрон ніс вибухівку.
Крім того, раніше фіксувалися порушення повітряного простору Польщі та Румунії російськими безпілотниками. Крім того, військові дрони також перетинали територію Литви з Білорусі у липні.
У Німеччині за рік зафіксували понад тисячу дронів, що літають над військовими об'єктами. Переслідування кораблів НАТО безпілотниками або їхні маневри над інфраструктурами країн Європи також стали буденністю.
Зокрема, російський дрон наближався до французького авіаносця "Шарль де Голль" у порту міста Мальме, що у Швеції, куди флагман прибув на навчання. Шведські військові застосували РЕБ для його деактивації.