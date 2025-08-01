На полігоні у Литві знайшли дрон, який залетів з Білорусі
На полігоні у Литві знайшли безпілотник, який прилетів з Білорусі. За попередніми даними, це російська "Гербера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання LRT.
Як пише видання, про виявлення дрона повідомила міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене, підтвердивши, що апарат прибув з білоруської території.
"Ми підтверджуємо, що дрон знайдено. Більше інформації буде надано найближчим часом", - зазначила вона.
За попередніми даними, йдеться про безпілотник "Гербера" - імітаційну модель, що візуально нагадує бойові дрони "Шахеди" і застосовується для обману систем протиповітряної оборони.
У Збройних силах Литви уточнили, що літальний апарат було виявлено під час пошукової операції, яка тривала з моменту фіксації вторгнення в повітряний простір.
"Однак дані ще будуть переглянуті, оскільки літак було виявлено під час пошуку дрона. Буде перевірено, чи не є літак небезпечним, а потім будуть вжиті ті ж дії, що й у випадку з першим Gerbera на початку липня", - йдеться у повідомленні військових.
Варто нагадати, що це вже другий випадок за останній місяць, коли в Литві фіксують проліт і падіння подібного безпілотника.
Російські дрони у Литві
Нагадаємо, 28 липня вранці у повітряному просторі Литви зафіксували невідомий безпілотник, який, за попередніми оцінками, прилетів із території Білорусі.
Це вже не перший подібний інцидент. 10 липня литовські військові були змушені підняти винищувачі через невідомий дрон, що порушив повітряний простір країни з боку Білорусі.
Через загрозу керівництво Литви на певний час перейшло до укриттів. Тоді безпілотник впав за кілометр від білоруського кордону - неподалік зачиненого пункту пропуску Шумськ.
Згодом міністр національної оборони Литви Довіле Шакалене підтвердила, що виявлений апарат був російським безпілотником "Гербера" - дроном-імітацією без бойового оснащення, який призначений для відволікання систем протиповітряної оборони.
Також стало відомо, що литовські сили ППО не збили російський дрон, оскільки у мирний час повітряні об'єкти збиваються тільки у виняткових випадках. Санкцію на удар дає особисто міністр оборони.