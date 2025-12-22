ua en ru
У Німеччині за рік зафіксували понад 1000 невідомих дронів над військовими об’єктами

Німеччина, Понеділок 22 грудня 2025 11:10
Ілюстративне фото: у Німеччині за рік зафіксували понад 1000 невідомих дронів (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Поліція Німеччини з початку року зафіксувало понад тисячу підозрілих польотів безпілотників над територією країни. В основному - над військовими об'єктами.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться у внутрішньому федеральному звіті про загрози, пов’язані з використанням дронів у злочинних цілях, пише Welt.

Документ складається вперше та акумулює всі дані про підозрілі інциденти, зокрема інформацію, надану Бундесвером. Найчастіше об’єктами спостереження ставали військові частини, аеропорти та об’єкти критичної інфраструктури - зокрема підприємства оборонної промисловості та портові споруди.

Глава BKA Хольгер Мюнх заявив, що наразі у Німеччині спостерігається "виражений рівень загрози", пов’язаний з активністю дронів. Водночас він наголосив, що не у всіх випадках можна з абсолютною впевненістю встановити, хто саме керує безпілотниками.

За словами Мюнха, ідентифікація операторів дронів залишається надзвичайно складною. Проте у багатьох випадках, на його думку, йдеться про діяльність, яка має ознаки контрольованої державою та спрямована на поширення невизначеності й тиску.

Окрім психологічного ефекту, такі польоти можуть мати й розвідувальну мету. Зокрема, безпілотники фіксуються над військовими об’єктами, де проходять підготовку українські військові. За словами глави BKA, дрони можуть збирати дані про смартфони, що перебувають у зоні польоту, аби згодом ідентифікувати їх уже безпосередньо на фронті в Україні.

Дрони над країнами ЄС

У 2025 році в Німеччині зафіксували різке зростання випадків несанкціонованого використання безпілотних літальних апаратів. За інформацією The Wall Street Journal, з початку року правоохоронці зафіксували понад тисячу таких інцидентів.

Водночас активність дронів останнім часом спостерігається одразу в кількох країнах Європи, зокрема поблизу аеропортів. У Брюсселі та Льєжі поява безпілотників призводила до серйозних перебоїв в авіасполученні.

У зв’язку з цим начальник Генштабу бельгійської армії Фредерік Вансіна наказав військовим знищувати підозрілі дрони, але лише за умови відсутності загрози для цивільного населення та об’єктів інфраструктури.

Схожі інциденти траплялися і в Швеції, де через безпілотники тимчасово зупиняли роботу аеропортів. У Німеччині ж не виключають, що зростання дронової активності може бути пов’язане з дискусіями щодо використання заморожених російських активів у бельгійській фінансовій установі Euroclear для надання допомоги Україні.

