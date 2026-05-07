У Дніпрі після атаки РФ постраждала людина та пошкоджено кілька будинків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжу.

Кількість постраждалих зросла до двох. Серед них - вагітна 21-річна жінка та чоловік 45 років. Обом надали медичну допомогу на місці.

6 травня російські війська завдали удару дронами по центру Сум, влучивши в будівлю дитячого садка. Внаслідок атаки загинули дві жінки, є поранені. На місці події працюють усі відповідні служби.

Раніше президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження режиму тиші з 6 травня. Він також наголосив, що Україна не отримувала офіційних звернень від Росії щодо перемир’я на 9 травня, про яке повідомляли російські ЗМІ.

Попри оголошення режиму тиші, в ніч на 6 травня російські війська атакували цивільну та промислову інфраструктуру в низці регіонів України. Під обстріли потрапили Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, а також Сумщина.