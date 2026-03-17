У Молдові впав російський "Шахед" з вибухівкою (відео)
Російський безпілотник виявили на території молдавського села Тудора на півдні країни. За оцінкою влади, дрон ніс вибухівку.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявили президентка Молдови Майя Санду та МЗС країни.
Що сталося
Безпілотник упав біля села Тудора в Штефан-Водському районі - неподалік від державного кордону. Компетентні органи вже вживають заходів для нейтралізації загрози.
"Виявлений сьогодні у молдавському селі Тудора російський безпілотник, за оцінкою, несе вибухівку. Це серйозне порушення нашого повітряного простору та загроза для наших громадян", - написала вона в X.
Також президентка Молдови заявила, що Росія наражає на небезпеку громадян її країни.
Фото: президентка Молдови Майя Санду різко розкритикувала дії Росії (інфографіка РБК-Україна)
Місцеве видання NewsMaker.md показало, як виглядає дрон, який впав у Молдові:
Реакція МЗС
В МЗС Молдови назвали інцидент загрозою для безпеки громадян.
"Республіка Молдова підтверджує важливість дотримання свого суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у заяві відомства.
Нагадаємо, нещодавно у Молдові оголосили екологічну тривогу. Після удару РФ по Дністровській ГЕС у річку потрапили небезпечні речовини.
Після цього Молдова викликала посла РФ "на килим" та передала ноту протесту. Під час зустрічі послу також продемонстрували зразки забрудненої води з Дністра.