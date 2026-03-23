В Литве подняли авиацию из-за падения неизвестного дрона возле границы с Беларусью

20:13 23.03.2026 Пн
2 мин
Завтра утром литовское правительство созывает комиссию по нацбезопасности
aimg Валерий Ульяненко
В Литве подняли авиацию из-за падения неизвестного дрона возле границы с Беларусью Иллюстративное фото: на место происшествия направляются ВВС, там уже работает полиция

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене завтра, 24 марта, созывает заседание Комиссии по нацбезопасности из-за падения беспилотника возле границы с Беларусью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ругинене в Facebook.

"Учитывая сложившуюся ситуацию, завтра в 10.00 я созываю заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором будут представлены все обстоятельства, связанные с этим инцидентом", - отметила она.

Ругинене рассказала, что упавший в Варенском районе объект не представляет опасности для местных жителей.

"На месте происшествия работают полиция, Департамент пожарной охраны и спасения, к месту происшествия направляются вертолет ВВС и другие силы - активирован план "Щит". Всей открытой информацией Литовская армия будет регулярно делиться с общественностью и как можно скорее", - подчеркнула премьер Литвы.

Отмечается, что инцидент произошел в 3:04 ночи понедельника, 23 марта.

Напомним, недавно российский беспилотник обнаружили на территории молдавского села Тудора на юге страны. Согласно оценке властей, дрон нес взрывчатку.

Кроме того, ранее фиксировались нарушения воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками. Кроме того, военные дроны также пересекали территорию Литвы из Беларуси в июле.

В Германии за год зафиксировали более тысячи дронов, летающих над военными объектами. Преследование кораблей НАТО беспилотниками или их маневры над инфраструктурами стран Европы также стали обыденностью.

В частности, российский дрон приближался к французскому авианосцу "Шарль де Голль" в порту города Мальме, что в Швеции, куда флагман прибыл на учения. Шведские военные применили РЭБ для его деактивации.

