В Литве подняли авиацию из-за падения неизвестного дрона возле границы с Беларусью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ругинене в Facebook .

"Учитывая сложившуюся ситуацию, завтра в 10.00 я созываю заседание Комиссии по национальной безопасности, на котором будут представлены все обстоятельства, связанные с этим инцидентом", - отметила она.

Ругинене рассказала, что упавший в Варенском районе объект не представляет опасности для местных жителей.

"На месте происшествия работают полиция, Департамент пожарной охраны и спасения, к месту происшествия направляются вертолет ВВС и другие силы - активирован план "Щит". Всей открытой информацией Литовская армия будет регулярно делиться с общественностью и как можно скорее", - подчеркнула премьер Литвы.

Отмечается, что инцидент произошел в 3:04 ночи понедельника, 23 марта.

Напомним, недавно российский беспилотник обнаружили на территории молдавского села Тудора на юге страны. Согласно оценке властей, дрон нес взрывчатку.

Кроме того, ранее фиксировались нарушения воздушного пространства Польши и Румынии российскими беспилотниками. Кроме того, военные дроны также пересекали территорию Литвы из Беларуси в июле.