Лукашенко догрався. Євросоюз готує санкції проти Білорусі через атаки на Литву

Понеділок 01 грудня 2025 21:05
Лукашенко догрався. Євросоюз готує санкції проти Білорусі через атаки на Литву Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Європейський Союз готує санкції проти Білорусі через запуски контрабандних повітряних куль у повітряний простір Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в X.

Вона провела розмову з президентом Литви Гітанасом Науседою, і наголосила, що ситуація на кордоні з Білоруссю погіршується.

Фон дер Ляєн зазначила, що кількість вторгнень контрабандних повітряних куль у литовський повітряний простір зростає.

"Такі гібридні атаки режиму Лукашенка (самопроголошений президент Білорусі, - ред) є абсолютно неприйнятними. Ми й далі повністю солідарні з Литвою. Готуємо подальші заходи в межах нашого режиму санкцій", - підкреслила вона.

Провокації Білорусі

Нагадаємо, у жовтні міжнародний аеропорт Вільнюса декілька разів закривали через повітряні кулі, які запускали з території Білорусі. У результаті постраждали близько 3,5 тис. пасажирів та 25 рейсів: чотири рейси скасували, сім - перенаправили.

У відповідь прем’єр-міністерка Литви Інґа Руґінене скликала засідання Національної комісії з питань безпеки, на якому ухвалили рішення про закриття кордону з Білоруссю на місяць.

У листопаді провокації продовжилися: роботу аеропорту Вільнюса знову довелося тимчасово призупинити через появу невідомих дронів у повітряному просторі поблизу летовища.

В ніч проти 24 листопада відбувся черговий масований запуск повітряних куль з території Білорусі у повітряний простір Литви. В країні закликали Євросоюз відреагувати на атаки.

Крім того, у Литві затримали оператора дрона, який літав біля аеропорту у Вільнюсі.

Зазначимо, Євросоюз такі інциденти розцінює як цілеспрямовану гібридну кампанію режиму білоруського диктатора Олександра Лукашенка. У ЄС попередили, що у разі повторення подібних провокацій проти Білорусі можуть запровадити нові санкції.

Білорусь Литва Санкції проти Росії Урсула фон дер Ляйєн
