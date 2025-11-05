ua en ru
Ср, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Вільнюсі знову закривали аеропорт через невідомий дрон

Середа 05 листопада 2025 14:28
UA EN RU
У Вільнюсі знову закривали аеропорт через невідомий дрон Фото: у Вільнюсі знову закривали аеропорт через невідомий дрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Вільнюський аеропорт знову закривали на кілька годин після того, як на його території було помічено невідомий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRТ.

Обмеження повітряного простору для літаків та інших повітряних суден над аеропортом було запроваджено приблизно о 9:50 ранку.

"За попередніми даними, рішення про введення обмежень було прийнято через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту", - заявив представник компанії "Литовські аеропорти" Тадас Василяускас.

За його словами, повітряний простір знову відкрився близько 10:18, і всі операції в аеропорту тепер проходять у звичайному режимі. Він також зазначив, що вплив на польоти був мінімальним.

"Ця ситуація могла вплинути лише на два рейси", - додав Василяускас.

За словами представника Служби громадської безпеки Інгріди Страгене, дрон був зафіксований поблизу аеропорту Вільнюса.

"Це був цивільний дрон. Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини", – зазначила Страгене.

Вона також зазначила, що співробітники служби одразу посилили охорону Вільнюського аеропорту та його околиць. При цьому дрон та його оператор поки що не знайдені.

Що передувало

Нагадаємо, наприкінці жовтня в Литві кілька разів помічали повітряні кулі з контрабандним вантажем, які залетіли з території Білорусі. Також над місцевими аеропортами помічали невідомі дрони.

Через ці інциденти литовські аеропорти чотири рази тимчасово припиняли роботу - десятки рейсів були затримані або перенаправлені, що спричинило незручності для тисяч пасажирів.

Також ми писали, що Євросоюз готовий до запровадження нових санкцій проти Білорусі в разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили в Литві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва Аеропорт Дрони
Новини
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
По 50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила довгоочікуваний закон
Аналітика
Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Далі від Москви. Як Росія втратила нафтовий ринок Європи і хто зайняв її місце