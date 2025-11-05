У Вільнюсі знову закривали аеропорт через невідомий дрон
Вільнюський аеропорт знову закривали на кілька годин після того, як на його території було помічено невідомий безпілотник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRТ.
Обмеження повітряного простору для літаків та інших повітряних суден над аеропортом було запроваджено приблизно о 9:50 ранку.
"За попередніми даними, рішення про введення обмежень було прийнято через зафіксований дрон на території Вільнюського аеропорту", - заявив представник компанії "Литовські аеропорти" Тадас Василяускас.
За його словами, повітряний простір знову відкрився близько 10:18, і всі операції в аеропорту тепер проходять у звичайному режимі. Він також зазначив, що вплив на польоти був мінімальним.
"Ця ситуація могла вплинути лише на два рейси", - додав Василяускас.
За словами представника Служби громадської безпеки Інгріди Страгене, дрон був зафіксований поблизу аеропорту Вільнюса.
"Це був цивільний дрон. Він пробув у повітрі, зі злетом та посадкою, до хвилини", – зазначила Страгене.
Вона також зазначила, що співробітники служби одразу посилили охорону Вільнюського аеропорту та його околиць. При цьому дрон та його оператор поки що не знайдені.
Що передувало
Нагадаємо, наприкінці жовтня в Литві кілька разів помічали повітряні кулі з контрабандним вантажем, які залетіли з території Білорусі. Також над місцевими аеропортами помічали невідомі дрони.
Через ці інциденти литовські аеропорти чотири рази тимчасово припиняли роботу - десятки рейсів були затримані або перенаправлені, що спричинило незручності для тисяч пасажирів.
Також ми писали, що Євросоюз готовий до запровадження нових санкцій проти Білорусі в разі, якщо Мінськ не припинить провокації на території держав-членів. Йдеться, зокрема, про інциденти з повітряними кулями, які виявили в Литві.