Литва ввела чрезвычайное положение по всей стране из-за Беларуси

Сегодня во вторник, 9 декабря, правительство Литвы объявило по всей стране чрезвычайное положение из-за контрабандных метеозондов из Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел страны.

Как сказано в заявлении, пули с контрабандой представляют угрозу интересам национальной безопасности Литвы. Руководителем государственного управления по чрезвычайным ситуациям на этот период назначен глава МВД Литвы Владислав Кондратович.

"Следует отметить, что объявление чрезвычайного положения по всей территории страны не повлечет никаких неудобств для населения, поскольку принятые меры будут целенаправленными и пропорциональными и будут направлены исключительно против организаторов и исполнителей незаконных действий", - говорится в сообщении.

В литовском МВД объяснили, что чрезвычайное положение позволит ведомствам еще теснее координировать свои действия и привлечь к помощи военные подразделения.

По данным министерства, с октября 2025 года Вильнюсский аэропорт был закрыт почти на 60 часов из-за угрозы гражданской авиации со стороны контрабандных воздушных шаров, что задело более 300 рейсов и более 47 000 пассажиров.

Режим ЧС был введен по всей стране, поскольку из-за направления ветра курс воздушных шаров может меняться.